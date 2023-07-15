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俄國通過法案禁止變性 批美國因此手術盛行而「墮落」

編譯中心／綜合14日電
俄羅斯聯邦會議「國家杜馬」通過禁止變性手術法案，被視為是對同性戀族群的進一步打壓。（路透）
俄羅斯聯邦會議「國家杜馬」通過禁止變性手術法案，被視為是對同性戀族群的進一步打壓。（路透）

俄羅斯國會下議院國家院（State Duma）議員14日以壓倒性多數通過一項新法案，這項法案將性別重置手術（俗稱變性手術）視為非法，進一步鞏固社會中的極端保守及反西方運動。

中央社引述法新社報導，俄國國家院在聲明中表示，「國家院已禁止性別重置手術」，並強調所有派系「一致」投票同意通過新法案。

俄羅斯國家院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）在社群媒體上發表另一篇聲明表示：「這項決定將可保護我們的公民和兒童。」

沃洛金指出，美國進行性別重置手術日益盛行，導致美國的「墮落」，「這對我們來說是不可接受的」。他解釋了為什麼這項倡議中的禁令獲得國家院的支持。

新法禁止了除先天性缺陷兒童外的性別重置手術，也禁止人們在政府發出的文件中更改性別。

這項法案仍需獲得上議院和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的批准才能生效，在立法者皆忠於克里姆林宮（Kremlin）的俄羅斯，這些步驟只是徒具形式而已。

俄國國家院在聲明中表示，新法將會對俄國跨性別者產生全面性的影響：「已經改變性別的公民將被禁止收養孩子。若婚姻中其中一方改變性別，婚姻關係將被視為無效。」

32歲的心理學家德沃爾金（Yan Dvorkin）在投票前告訴法新社，他擔心這項新法可能會導致自殺案件增加。沃爾金是一個名為「Centre T」的俄羅斯非政府組織負責人，這個組織致力於為跨性別者提供協助。

他也提到，新法同樣禁止性別肯定荷爾蒙治療，這可能導致「荷爾蒙黑市」的出現。

自從俄國入侵烏克蘭以來，俄國已採取了一系列保守措施，尤其是針對LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）社群，試圖打壓當局認為異常或受西方影響的行為。

俄羅斯 俄國 跨性別

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