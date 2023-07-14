美國防部：瓦格納集團不再扮演對烏作戰重要角色

美國國防部今天指出，瓦格納集團（Wagner Group）不再參與扮演烏克蘭作戰行動的「任何重要角色」。這個傭兵組織2週多前在俄羅斯兵變失敗。（路透）

美國國防部 今天指出，瓦格納 集團（Wagner Group）不再參與扮演烏克蘭作戰行動的「任何重要角色」。這個傭兵組織2週多前在俄羅斯兵變失敗。

法新社報導，美國國防部新聞秘書賴德（Pat Ryder）在記者會中表示：「在此階段，我們未見瓦格納部隊以任何重要方式參與支援烏克蘭作戰任務。」

這個曾在對烏攻勢中扮演重要角色的武裝集團，在兵變中企圖推翻俄羅斯軍事領導階層，但沒多久就宣告失敗。

瓦格納集團創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）在與克里姆林宮達成協議、將他流放到鄰國白俄羅斯 後，目前行蹤基本成謎。

賴德指出，美國評估「大部分」瓦格納戰士仍留在俄羅斯占領的烏克蘭地區。

俄羅斯參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）和國防部長蕭依古（Sergei K. Shoigu）數月以來，一直是普里格津嚴厲批評的目標，最終導致瓦格納兵變。

自瓦格納兵變失敗以來，外界普遍臆測俄羅斯軍事領導階層可能會進行改組；至於終結瓦格納兵變的協議細節仍不清楚。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點