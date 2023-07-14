瓦格納集團首腦兵變未遂 拜登打趣勸他小心被下毒

總統拜登今天在記者會上打趣說道，6月下旬發動兵變未遂的俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津，可能要當心俄國總統普亭的任何下毒企圖。美聯社

總統拜登 今天在記者會上打趣說道，6月下旬發動兵變未遂的俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津，可能要當心俄國 總統普亭 的任何下毒企圖。

拜登（Joe Biden）與芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）在芬蘭首都赫爾辛基召開聯合記者會時，他表示：「如果我是普里格津（Yevgeny Prigozhin），會留意自己的飲食，我會密切留意菜單。」

政治新聞網站Politico報導，拜登發表上述言論，是因記者詢問瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津上個月兵變未遂後，是否會引發各界擔憂普亭（Vladimir Putin）在俄國侵略烏克蘭戰爭中採取新的極端舉措。

拜登回應說，他不清楚普里格津的下落，或是目前他與普亭之間的關係，還開玩笑地建議普里格津要保持高度警惕以防可能被下毒。

他指出：「但撇開玩笑不談，誰知道呢。我不知道，我認為我們之中沒有人確切知道普里格津在俄國的未來會如何。」

根據俄國媒體報導，普里格津兵變未遂後，曾於克里姆林宮會見普亭，此後就沒有在公開場合露臉，在社群媒體上也一反常態地保持沉默。

普亭曾多次被指控毒害政治對手。根據英國當局說法，俄羅斯軍事情報局（GRU）曾於2018年毒害前諜報人員斯克里帕爾（Sergei Skripal）和他的女兒，不過莫斯科當局否認此事。

普亭在國內的頭號政治對手納瓦尼（Alexei Navalny）2020年遭毒害險些喪命，他指控普亭是幕後主使，克里姆林宮同樣否認動手。