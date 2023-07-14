澤倫斯基轟北約未設加盟時間表 傳美方「暴怒」、考慮撤提及「邀請」

美國總統拜登（右）與烏克蘭總統澤倫斯基，攝於12日。（美聯社）

烏克蘭 總統澤倫斯基 在北約 維爾紐斯峰會前發布對抗性推文，就烏國加盟速度緩慢挑戰盟國領導人。華盛頓郵報13日引述6位知情人士說法獨家披露，此舉讓白宮如此生氣，以至於涉及該程序的美國官員考慮對基輔加盟的「邀請」進行縮減。

根據此前新聞，北約領袖峰會重申對烏克蘭的援助，但表示「當盟邦同意且條件達成時，我們將能夠邀請烏克蘭加入聯盟」，讓澤倫斯基上推特發布聲明，表達強烈不同意北約不願承諾接納烏克蘭、沒有意願提供加盟的預期時間表，也看不出北約方面有將烏克蘭整合到聯盟的足夠意願。

Exclusive: Ukrainian President Volodymyr Zelensky’s confrontational tweet this week challenging NATO leaders on the glacial pace of his war-torn country’s admission into the alliance so roiled the White House that U.S. officials involved with the process considered scaling back… pic.twitter.com/CHajyg4wid — The Washington Post (@washingtonpost) July 13, 2023

澤倫斯基在推文寫道，「邀請與烏克蘭加盟的時間表都沒有設定，這是前所未有又荒謬。而在同一時間，即使對於邀請烏克蘭，也加入了關於『條件』的含糊措辭」。

華郵獨家報導指出，澤倫斯基公開譴責北約，讓聚集在峰會會場的人士目瞪口呆。據一位知情官員透露，這條推文讓美國代表團「暴怒」（furious）。大使、部長與其他高層決策人士就北約應該如何應對舉行非正式會談，美方官員就提出了重新考慮或刪掉讓澤倫斯基如此強烈反對段落的可能性。

一位知情美方官員承認已經考慮到修訂聲明，並稱拜登政府對澤倫斯基的關切很敏感，希望他們可能以某種方式加以處理。然而，另外三位高層決策人士（其中兩位直接參與了會談）指出，他們的強烈認為美國正在準備淡化文件的措辭，讓其顯得不那麼歡迎烏克蘭迅速加入北約。

參加會談的北約外交官暨受訪的其中一位高層決策人士說，「有些人希望撤回提及『邀請』」，或是找另外一個地方來放這個詞」。另外一位參與了忙亂協商的資深北約外交官則表示，儘管「幾個人」支持刪掉讓澤倫斯基不高興的措辭，但美國代表團「並不特別想要從宣言中拿掉邀請的承諾」。

報導指出，有個共識是修改該文件會延遲公布，「最終，最關注烏克蘭反應的人士得出結論，堅持所草擬文本會更好」。該人士說，「這送出非常明確與強烈的訊息，對烏克蘭與俄羅斯都是」。美國與盟邦最終同意，將保留11日最後在峰會最後呈現的宣言用詞。白宮與烏克蘭總統發言人都沒有回應置評請求。