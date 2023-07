澤倫斯基轟北約未設加盟時間表 傳美方「暴怒」、考慮撤提及「邀請」

烏克蘭 總統澤倫斯基 在北約 維爾紐斯峰會前發布對抗性推文,就烏國加盟速度緩慢挑戰盟國領導人。華盛頓郵報13日引述6位知情人士說法獨家披露,此舉讓白宮如此生氣,以至於涉及該程序的美國官員考慮對基輔加盟的「邀請」進行縮減。

根據此前新聞,北約領袖峰會重申對烏克蘭的援助,但表示「當盟邦同意且條件達成時,我們將能夠邀請烏克蘭加入聯盟」,讓澤倫斯基上推特發布聲明,表達強烈不同意北約不願承諾接納烏克蘭、沒有意願提供加盟的預期時間表,也看不出北約方面有將烏克蘭整合到聯盟的足夠意願。

Exclusive: Ukrainian President Volodymyr Zelensky’s confrontational tweet this week challenging NATO leaders on the glacial pace of his war-torn country’s admission into the alliance so roiled the White House that U.S. officials involved with the process considered scaling back… pic.twitter.com/CHajyg4wid