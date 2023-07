批俄羅斯國防部背後捅刀 俄軍高階將領突遭免職

俄軍高階將領波波夫(Ivan Popov)。(美聯社)

俄羅斯 在烏克蘭 南部占領區的俄軍高階將領波波夫(Ivan Popov)指控,自己指責莫斯科國防部 高層未提供足夠支援、形同背叛他的部隊後,隨即遭到免職。

有線電視新聞網(CNN)報導,波波夫將軍是第58集團軍(58th Combined Arms Army)司令,也是參加烏克蘭戰爭的俄軍最高階軍官之一,他的部隊一直在札波羅熱(Zaporizhzhia)地區進行激烈戰鬥。

波波夫將軍在昨晚發布的一則Telegram語音訊息中表示,他曾對「缺乏反砲兵戰力與砲兵偵察站,以及同袍弟兄在敵人砲火下遭受大規模傷亡」等問題提出質疑。

這段語音訊息是由俄羅斯國會議員、南部軍區(Southern Military District)前副司令古魯列夫(Andrey Gurulev)所公布。

波波夫的語音訊息說道:「我還用最坦率、也最嚴厲的方式,提出了許多其他問題。我沒有說謊的權利,因此我概述了現在軍隊在作戰和後援層面的所有問題。」

他指控,俄羅斯國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)「簽署命令把我一腳踢開」,還稱克里姆林宮高階官員犯下叛國罪。

波波夫指出:「正如許多師團的指揮官所說,烏克蘭武裝部隊無法從正面突破我方軍隊,(但)我們的高階指揮官卻從後方襲擊,在最艱困、最緊張的情況下,陰險而卑鄙地斬首我軍弟兄。」

第58集團軍總部設於俄軍占領的烏克蘭東南部城市伯德揚斯克(Berdyansk)。俄烏雙方的消息人士都表示,該部隊設於當地沙丘飯店(Dune Hotel)的基地於11日晨間遭到飛彈攻擊,導致另一位俄國將軍身亡。

俄國知名軍事部落客奧斯維多米特爾(Voyenniy Osvedomitel)當天指出:「由於英國暴風之影(Storm Shadow)巡弋飛彈攻擊伯德揚斯克附近的第58集團軍後備指揮所,南方軍區副司令佐科夫(Oleg Tsokov)已經遇害。」

波波夫還強調,自己將「盡其所能,甚至付出更多,讓大家更容易戰鬥,並盡量讓更多戰友活著回來。」

分析人士說,在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的相關公開爭議中,這種高階軍官被免職的事件,堪稱史無前例。

華府智庫「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)評估報告引述相關媒體報導,稱波波夫已通知俄軍參謀總長格拉西莫夫(Valery Gerasimov),第58集團軍部隊正於札波羅熱西部阻止烏克蘭向前推進,他們經歷長時間戰鬥且有重大傷亡,因此需要人員輪調。

烏克蘭指揮官則稱,俄軍每天在南部戰線折損大約2個連,包括陣亡或受傷。俄羅斯軍隊編制下,一個連通常有100至200名軍人。

戰爭研究所指出,波波夫不滿的報導「一旦屬實,那就可能符合本機構先前的評估,即俄軍缺乏作戰後備人員,無法進行人員輪調以防禦烏克蘭反攻,俄羅斯的防線也可能相當脆弱。」