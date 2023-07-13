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烏南逾300企業 俄奪經營權牟利

編譯中心／綜合12日電
遭俄羅斯占領的烏克蘭南部城市梅利托波爾（Melitopol）的建築物上，到處掛著俄羅斯旗幟，連當地公司經營權也被俄羅斯奪走。（路透）
遭俄羅斯占領的烏克蘭南部城市梅利托波爾（Melitopol）的建築物上，到處掛著俄羅斯旗幟，連當地公司經營權也被俄羅斯奪走。（路透）

俄羅斯入侵烏克蘭後，不但擄走烏克蘭兒童，現在更被發現許多遭占領區的烏克蘭企業，被改成俄羅斯企業，公司負責人遭換掉，甚至沿用既有客戶來獲取利益，有的還為俄羅斯製造彈藥。

華爾街日報報導，就在俄羅斯軍隊去年2月間開始控制烏克蘭城市梅利托波爾(Melitopol)後不久，就有當地烏克蘭企業被頭戴巴拉克拉法帽男子，來烏克蘭最大的水果企業之一Melitopolskaya Chereshnya(即 Melitopol Cherry)的總部，不但毆打保全人員，並宣布該公司已經歸新主人所有，接下來的幾個月，許多當地公司都遭到與Melitopol Cherry公司相同的命運。

報導指出，在俄羅斯人在當地大肆取得烏克蘭企業後，許多烏克蘭公司在新的俄羅斯所有權下，重新出現在企業名冊上，這些經營權被撤換的烏克蘭企業，甚至開始重新生產，其中包括運往俄羅斯的彈藥。

據華爾街日報查閱的機構簡報文件顯示，烏克蘭安全局(SBU)正在調查梅利托波爾地區300多家企業被類似手法扣押的情況，同時SBU也正在調查俄羅斯聯邦安全局(FSB)及其部分軍隊是否策畫了其中一部分的接管行動。

據報導，從俄羅斯Telegram頻道上發布照片顯示，上個月在俄羅斯聖彼得堡舉行的俄羅斯旗艦經濟會議上，梅利托波爾櫻桃的新所有者將該公司的水果，宣傳成俄羅斯產品，並附上Magma的企業宣傳冊。

另一家梅利托波爾汽車拖拉機備件工廠為烏克蘭軍隊生產農業機械零部件和彈藥，在被俄羅斯占領後，這家公司被列入俄羅斯企業線上名錄，所有者為聖彼得堡一位從事木材、銀行和零售業務的商人，而工廠正在重新生產砲彈並交給俄羅斯人。而許多工廠的老員工，正在想辦法通知老客戶不要跟工廠進行交易。

俄羅斯 烏克蘭 華爾街

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