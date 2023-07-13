退出俄市場食言 海尼根、雀巢…被罵「戰時奸商」

海尼根啤酒被指違背退出俄國市場承諾。（美聯社）

俄羅斯 對烏克蘭發動戰爭後，有逾千家大公司承諾離開俄羅斯市場，然而研究發現，有些知名企業並未兌現承諾，包括海尼根、雀巢公司、聯合利華和Oreo餅乾製造商億滋國際。

美國有線電視新聞網（CNN）獨家報導，耶魯大學 教授宋能菲爾德（Jeff Sonnenfeld）記錄的這波史無前例企業外流，對莫斯科和俄羅斯經濟造成嚴重的金融和象徵性打擊。

隨著俄烏衝突超過500天，宋能菲爾德和他的研究團隊正在點名並指責多家公司並未兌現承諾，撤出俄羅斯社市場或至少大幅縮減在俄羅斯業務，其中包括享譽全球的啤酒製造商海尼根（Heineken）、消費品生產商聯合利華（Unilever）、國際香菸及菸草巨擘菲利普莫里斯國際公司（Philip Morris International）和Oreo餅乾製造商億滋國際（Mondelez International）。

耶魯大學這項研究是基於吹哨人、當地專家、在俄學生、企業文件和新聞媒體報導而成。

宋能菲爾德接受CNN訪問時表示：「這些公司違背了自己的承諾。他們是牟取暴利的戰時奸商。這太令人失望了。簡直就是可恥且不道德。」

宋能菲爾德曾就企業撤離俄國 市場一事赴國會作證，但他並未指控這些公司違法。他認為，這些選擇留在俄羅斯的企業違反道德準則，同時「損害了自家品牌」。他說：「消費者應該意識到，支持這些企業，就是認可這些為俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）戰爭機器提供動力的商品。」

據了解，在俄羅斯揮軍烏克蘭一個月後，海尼根2022年3月承諾將退出俄國市場，然而16個月過去，海尼根在俄國仍擁有7座啤酒廠和1800名員工，甚至推出一系列新品牌，吞噬其他主要啤酒品牌撤離後留下的市場份額。

另外，雀巢公司（Nestle）去年也承諾只在俄羅斯銷售嬰兒配方奶粉等「必需品」。然而，耶魯大學研究人員發現，Kit Kat巧克力棒、雀巢即溶咖啡和普瑞納（Purina）寵物食品製造商雀巢仍在俄羅斯銷售寵物食品、巧克力棒和其他非必需品。

而在麥當勞（McDonald's）和星巴克（Starbucks）決定退出俄羅斯一年多後，數家美國速食快餐連鎖店仍在俄羅斯營運。宋能菲爾德的團隊發現，Sbarro Pizza在莫斯科仍有一家分店，而快餐連鎖店Carl’s Jr.也依然在俄羅斯營業，甚至在俄文版Instagram帳號秀出餐點內容。