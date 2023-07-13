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俄：接收瓦格納2000多件軍事裝備 包括坦克

編譯中心／綜合12日電
俄羅斯宣布，俄軍已從傭兵組織瓦格納獲得2,000多件軍事裝備。（路透）
俄羅斯宣布，俄軍已從傭兵組織瓦格納獲得2,000多件軍事裝備。（路透）

在傭兵組織「瓦格納集團」(Wagner)發動短暫兵變後，俄羅斯12日宣布，俄羅斯軍隊已從瓦格納獲得2000多件軍事裝備，包括坦克、移動火箭發射器和防空系統。

央廣報導，對於烏克蘭的反攻，瓦格納在俄羅斯的軍事行動中發揮關鍵作用，但卻在6月24日發動兵變，意圖推翻俄羅斯軍事領導層，讓這場兵變很快就落幕。

瓦格納與克里姆林宮達成一項協議。根據協議，瓦格納同意移交武器給俄軍，其領導人普里格津(Yevgeny Prigozhin)則可以選擇流亡白俄羅斯。俄羅斯國防部發表聲明指出，瓦格納已移交2000多件軍事裝備和武器，包括坦克、移動火箭發射器和防空系統。

俄羅斯軍方也表示，已獲得「超過2500噸各種類型的彈藥，和約2萬件小型武器」，「許多設備以前從未在戰鬥中使用過」。這些武器已被轉移到後方陣地，在那裡有維護或修理設備。

在兵變後，普里格津下落不明。依據與克里姆林宮的協議，他應該是在白俄羅斯。

但白俄羅斯總統魯卡申柯(Alexander Lukashenko)本月告訴記者，62歲的普里格津並不在白俄羅斯，而是仍留在俄羅斯。

克里姆林宮本月曾表示，普亭(Vladimir Putin)總統曾在莫斯科會見普里格津，兩人進行1小時的會談。

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