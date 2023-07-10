開戰500天 烏克蘭自曝：引爆克里米亞大橋

美國七日證實將提供烏克蘭集束炸彈，部分美國盟邦對此表態反對。（美聯社）

連接克里米亞 半島和俄羅斯本土的克里米亞大橋，去年遇襲後嚴重受損，烏克蘭 國防部副部長馬里亞爾昨天坦承就是烏克蘭動的手；基輔當局自曝真相，藉此紀念俄烏戰爭進入第500天。此外，美國稍早證實，將提供烏克蘭集束炸彈，美國部分盟邦對此不安，英國、加拿大、紐西蘭、西班牙、德國和義大利均表態反對在烏克蘭動用這種炸彈；法國國際廣播公司（RFI）9日報導質疑，基輔獲得集束炸彈，一旦用了就後患無窮，是不是「以毒攻毒」？

美國雜誌和網站「財經內幕」（Business Insider）報導，馬里亞爾在通訊軟體Telegram的貼文中寫道，攻擊克赤海峽大橋（Kerch Strait Bridge，即克里米亞大橋）是要切斷莫斯科的補給線。她表示，今天是「首度攻擊」大橋後的第273天，當時攻擊目的是「為了破壞俄國人的後勤補給」。

俄羅斯2014年違法併吞屬於烏克蘭的克里米亞半島（Crimea），大橋於4年後啟用。普亭本人曾出席2018年的大橋啟用儀式。去年10月的攻擊是由烏克蘭發動，早已是公開的祕密。這起攻擊除了羞辱俄羅斯領導階層，也妨礙莫斯科運送補給物資至克里米亞半島。

另一方面，美國總統拜登 7日指稱，這是「非常艱難的決定」，因為烏克蘭的彈藥快用罄。全球現有130多個奧斯陸集束彈藥公約的締約國禁用，這種炸彈會釋放很多小炸彈，無差別殺傷的範圍廣泛，恐殃及平民。

集束炸彈也因其啞彈率高而有爭議，未引爆的小炸彈恐在地面存在幾十年，某天遭誤觸引爆。美國國安顧問蘇利文隨即辯稱，美方提供的集束炸彈，將比俄軍在俄烏戰場上用的，啞彈率低得多。華盛頓郵報報導，美國提供的M864集束炸彈為2020年的改進型，啞彈率低於1.2%。

但美國盟邦8日即拒絕為美國此一決定背書。英國首相蘇納克強調，英國是前述條約締約國之一。紐西蘭還是催生該公約的國家之一，紐西蘭總理希金斯明言，這種武器具無差別殺傷力，對無辜者造成巨大傷害，並可能有長期影響。紐方已告知白宮，反對在烏克蘭用集束炸彈。加拿大亦關切集束炸彈對兒童可能產生的傷害。美英紐加皆為情報共享組織「五眼聯盟」成員國。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫則歡迎美國的決定，承諾只會在烏克蘭的俄占區使用集束彈，不會用在俄國本土。

另外，土耳其總統府昨天表示，土耳其總統厄多安前往立陶宛出席11日登場的北大西洋公約組織（NATO）峰會時，將在場邊與美國總統拜登會談。據料雙方將商討瑞典加入北約等問題。白宮表示，拜登曾和厄多安通電話，討論瑞典加入北約一事，拜登表達希望見到瑞典盡快加入北約。