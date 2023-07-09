波蘭總統北約峰會前訪烏克蘭 強調團結必要性

波蘭總統杜達（左）與烏克蘭總統澤倫斯基（中）一同紀念第二次世界大戰時期，烏克蘭民族主義者殺害波蘭人的「沃里尼亞（Volhynia）大屠殺」80周年。（歐新社）

波蘭總統杜達今天訪問烏克蘭 時，強調必須與烏國團結一心。北大西洋公約組織（NATO）即將召開峰會之際，烏克蘭希望在這次會議能得到未來可以加入北約 的明確訊號。

法新社報導，杜達（Andrzej Duda）今天跟烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）造訪烏國西部城市盧次克（Lutsk）時，在社群媒體上寫道：「團結使我們更強大。」

波蘭是最力挺烏克蘭的北約國家之一，曾表示希望其他北約成員國提供烏克蘭「安全保證」。

路透報導，杜達今天與澤倫斯基一同紀念第二次世界大戰時期烏克蘭民族主義者殺害波蘭人的「沃里尼亞（Volhynia）大屠殺」80周年。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，波蘭自我定位成烏克蘭最可靠的支持國，然而沃里尼亞慘案的陰影仍持續籠罩兩國關係。

歷史學家表示，當年共有數以萬計的波蘭人喪生；波蘭史家則說，也有多達1萬2000名烏克蘭人死於波蘭的報復。

電視台畫面顯示，澤倫斯基與杜達今天在盧茨克市一座教堂的儀式中悼念當年死者。

杜達的辦公室與澤倫斯基都在推特（Twitter）發文寫道：「我們一起悼念沃里尼亞的所有無辜受害者！記憶使我們團結在一起。」