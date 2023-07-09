我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

要嚇死誰…女子後車廂露出人髮 解釋後警察笑倒

中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打

柬埔寨總理籲烏克蘭勿用集束彈 警告：將禍害百年

編譯高詣軒／即時報導
柬埔寨總理洪森，資料照。(Getty Images)
柬埔寨總理洪森，資料照。(Getty Images)

法新社報導，針對美國宣布提供集束彈給烏克蘭的計畫，柬埔寨總理洪森9日呼籲烏國，不要使用集束彈，以免對自家人民危害長達百年。洪森並指，柬埔寨於1970年代初遭美國投放集束彈的「痛苦經歷」可為殷鑑。

洪森推文表示，若烏克蘭在國內的俄占區使用集束彈，「將會是烏克蘭人民未來多年最大的危險，或可能長達百年皆然」。洪森也表示，距離柬埔寨當年遭投彈已過半世紀，「還是沒有方法可以將它們全部消滅。」

法新社指，1960至1970年代的越戰期間，美國在柬埔寨、寮國等地投放數百萬枚炸彈，試圖攻擊共產勢力基地。美國當年投彈行動，及衝突後遺留的雷區，仍持續造成影響：已有約2萬名柬埔寨民眾於過去40年間，在誤觸地雷或未爆彈後喪生。

洪森表示，出於對烏克蘭人民的同情，敦促提供集束彈的美國總統拜登、接收的烏國總統澤倫斯基都不要在戰爭中使用集束彈，「因為真正的受害者將是烏克蘭人民。」

多個人道團體已對美方提供集束彈的決定表示強烈譴責；該種彈藥有可能因為未爆情況，在後續多年遺害一般平民。

華府先前表示，已獲基輔當局保證會將對平民的風險降到最低，拜登也坦言提供集束彈給烏國是項「困難的決定」。

烏克蘭 拜登 澤倫斯基

上一則

俄軍擊落4枚飛彈 其中1枚在克里米亞上空

延伸閱讀

拜登啟程訪歐 將倡北約團結、挺烏反攻 普亭北極軍演秀兵力

拜登啟程訪歐 將倡北約團結、挺烏反攻 普亭北極軍演秀兵力
拜登曾警告習：與普亭打交道要小心 稱中國仰賴西方投資

拜登曾警告習：與普亭打交道要小心 稱中國仰賴西方投資
俄烏戰滿500天 澤倫斯基訪蛇島重申抗戰精神

俄烏戰滿500天 澤倫斯基訪蛇島重申抗戰精神
拜登警告習近平：與普亭打交道要小心

拜登警告習近平：與普亭打交道要小心

熱門新聞

(取自TikTok)

熊孩子戳破保險套 媽媽6個月後懷孕…她25年後心虛自白

2023-07-07 14:39
哈利（右）與梅根婚姻老被唱衰，現在甚至被稱即將離婚。（路透資料照片）

皇室專家再唱衰：梅根快要甩掉哈利了 離婚成定局

2023-07-03 12:25
金融時報5日獨家報導，中國國家主席習近平親自警告過俄羅斯總統普亭，不要在烏克蘭動用核子武器，克里姆林宮則否認了此一「虛構」說法。(Getty Images)

習近平親自警告普亭不要在烏動用核武？克宮斥「虛構」

2023-07-05 11:01
凱特被稱真實的本性有強悍的一面，尤其在對付皇室中的敵人，更會展現出來。（路透資料照片）

英皇室宮鬥？凱特真面目被揭開 竟然如此仇視梅根

2023-07-04 13:25
7月1日，法國波爾多（Bordeaux）一處平房遭焚燒後呈現焦黑。（Getty Images）

遭槍殺少年葬禮於家鄉舉行 大批民眾聚集、氣氛緊繃

2023-07-01 13:41
中國軍事專家解讀傳說是中國援助俄國榴彈炮上的字，原來「37-83-13」代表炮彈是「37批次、83年、13廠製造」， 「殺爆」是這種炮彈的種類。（取自虎觀天下網）

中國向俄國提供軍火證據？俄軍炮彈上印有簡體中文

2023-07-03 00:38

超人氣

更多 >
葉倫是吃貨？她進北京餐廳 不只吃烤鴨 還點了剁椒魚頭

葉倫是吃貨？她進北京餐廳 不只吃烤鴨 還點了剁椒魚頭
61歲馬景濤再婚？新歡依偎他懷裡嗆前妻們「不懂珍惜」

61歲馬景濤再婚？新歡依偎他懷裡嗆前妻們「不懂珍惜」
疑李玟夫IG洗渣男罵名「一直對她很好」衝熱搜 真相全網傻眼

疑李玟夫IG洗渣男罵名「一直對她很好」衝熱搜 真相全網傻眼
漫威傳奇女殺手闊別多年重出江湖 「死侍3」再添猛將

漫威傳奇女殺手闊別多年重出江湖 「死侍3」再添猛將
布魯克林華男徒手掰信箱偷信 華人屢遭殃叫苦

布魯克林華男徒手掰信箱偷信 華人屢遭殃叫苦