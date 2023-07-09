我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

住不起洛杉磯市區 飯店藍領工1周睡車上4天

亞裔女創辦兒童商品 年收入17萬 「蝸居」加州140平方呎小屋

「亞速營」戰俘返家鄉烏克蘭 數名指揮官矢言將重回前線戰場

編譯高詣軒／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基（前）8日和去年堅守亞速鋼鐵廠的亞速營指揮官（後）一同返抵烏克蘭利維夫。（歐新社）
烏克蘭總統澤倫斯基（前）8日和去年堅守亞速鋼鐵廠的亞速營指揮官（後）一同返抵烏克蘭利維夫。（歐新社）

去年在亞速鋼鐵廠死守烏克蘭港口城市馬立波，之後遭俄羅斯俘虜的烏克蘭「亞速營」數名指揮官，經換俘協議獲釋後已返國，並表示將重返前線戰場。

這些指揮官先前依照換俘協議內容，待在土耳其，不過8日已與烏國總統澤倫斯基一同返抵烏國西部城市利維夫，受到大批民眾迎接。他們在隨後召開的記者會上，表達返回戰場的意願。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名亞速營指揮官洛柯潘柯說，如今最重要的是，烏軍已經掌控前線的戰略主動權，並且每日取得斬獲，而他和同袍回到烏克蘭的原因，就是為了重返前線。

亞速營副指揮官帕拉瑪也說：「我們會持續完成工作。我們是軍人，我們發過誓言。」

澤倫斯基感謝他的團隊與土耳其總統厄多安，協助他帶領亞速營指揮官返國。

英國衛報報導，根據土耳其去年促成的換俘協議，這些亞速營成員在俄烏戰爭結束前必須留在土耳其。對於日前5名亞速營指揮官返回烏克蘭，俄國批評這是直接違反協議。

烏克蘭港都馬立波去年遭俄軍圍攻後失陷。雖然烏軍一度堅守亞速鋼鐵廠頑抗，最後只能投降。俄軍宣稱，當時有超過2000名烏軍投降。

烏克蘭 土耳其 澤倫斯基

上一則

承認「公開的秘密」…烏副防長：去年10月炸毀克里米亞大橋

下一則

直指BBC報導偏頗 敘利亞宣布撤銷證件

延伸閱讀

承認「公開的秘密」…烏副防長：去年10月炸毀克里米亞大橋

承認「公開的秘密」…烏副防長：去年10月炸毀克里米亞大橋
俄烏戰滿500天 澤倫斯基訪蛇島重申抗戰精神

俄烏戰滿500天 澤倫斯基訪蛇島重申抗戰精神
澤倫斯基帶領亞速營戰俘返國 引發俄羅斯抗議

澤倫斯基帶領亞速營戰俘返國 引發俄羅斯抗議
俄烏戰爭滿500天 澤倫斯基訪蛇島重申抗戰精神

俄烏戰爭滿500天 澤倫斯基訪蛇島重申抗戰精神

熱門新聞

(取自TikTok)

熊孩子戳破保險套 媽媽6個月後懷孕…她25年後心虛自白

2023-07-07 14:39
哈利（右）與梅根婚姻老被唱衰，現在甚至被稱即將離婚。（路透資料照片）

皇室專家再唱衰：梅根快要甩掉哈利了 離婚成定局

2023-07-03 12:25
7月1日，法國波爾多（Bordeaux）一處平房遭焚燒後呈現焦黑。（Getty Images）

遭槍殺少年葬禮於家鄉舉行 大批民眾聚集、氣氛緊繃

2023-07-01 13:41
金融時報5日獨家報導，中國國家主席習近平親自警告過俄羅斯總統普亭，不要在烏克蘭動用核子武器，克里姆林宮則否認了此一「虛構」說法。(Getty Images)

習近平親自警告普亭不要在烏動用核武？克宮斥「虛構」

2023-07-05 11:01
凱特被稱真實的本性有強悍的一面，尤其在對付皇室中的敵人，更會展現出來。（路透資料照片）

英皇室宮鬥？凱特真面目被揭開 竟然如此仇視梅根

2023-07-04 13:25
中國軍事專家解讀傳說是中國援助俄國榴彈炮上的字，原來「37-83-13」代表炮彈是「37批次、83年、13廠製造」， 「殺爆」是這種炮彈的種類。（取自虎觀天下網）

中國向俄國提供軍火證據？俄軍炮彈上印有簡體中文

2023-07-03 00:38

超人氣

更多 >
洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店

洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店
中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」
消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？
何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂

何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂
將被AI取代？程式工程師有的很熱門 有的恐失業

將被AI取代？程式工程師有的很熱門 有的恐失業