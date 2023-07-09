「亞速營」戰俘返家鄉烏克蘭 數名指揮官矢言將重回前線戰場

烏克蘭總統澤倫斯基（前）8日和去年堅守亞速鋼鐵廠的亞速營指揮官（後）一同返抵烏克蘭利維夫。（歐新社）

去年在亞速鋼鐵廠死守烏克蘭 港口城市馬立波，之後遭俄羅斯俘虜的烏克蘭「亞速營」數名指揮官，經換俘協議獲釋後已返國，並表示將重返前線戰場。

這些指揮官先前依照換俘協議內容，待在土耳其 ，不過8日已與烏國總統澤倫斯基 一同返抵烏國西部城市利維夫，受到大批民眾迎接。他們在隨後召開的記者會上，表達返回戰場的意願。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名亞速營指揮官洛柯潘柯說，如今最重要的是，烏軍已經掌控前線的戰略主動權，並且每日取得斬獲，而他和同袍回到烏克蘭的原因，就是為了重返前線。

亞速營副指揮官帕拉瑪也說：「我們會持續完成工作。我們是軍人，我們發過誓言。」

澤倫斯基感謝他的團隊與土耳其總統厄多安，協助他帶領亞速營指揮官返國。

英國衛報報導，根據土耳其去年促成的換俘協議，這些亞速營成員在俄烏戰爭結束前必須留在土耳其。對於日前5名亞速營指揮官返回烏克蘭，俄國批評這是直接違反協議。

烏克蘭港都馬立波去年遭俄軍圍攻後失陷。雖然烏軍一度堅守亞速鋼鐵廠頑抗，最後只能投降。俄軍宣稱，當時有超過2000名烏軍投降。