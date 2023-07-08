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澤倫斯基帶領亞速營戰俘返國 引發俄羅斯抗議

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澤倫斯基帶領亞速營戰俘返國 引發俄羅斯抗議

中央社／基輔8日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。 （取材自烏克蘭總統府）
烏克蘭總統澤倫斯基。 （取材自烏克蘭總統府）

烏克蘭總統澤倫斯基今天結束土耳其訪問歸國，並將5名前駐馬立波亞速鋼鐵廠的指揮官帶回國。根據去年的換俘協議，這些人原本應該留在土耳其。

路透報導，消息曝光後，俄羅斯立即譴責安卡拉釋放戰俘的舉動。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，土耳其違反了去年的戰俘交換協議，且事前並未通知莫斯科。

培斯科夫告訴俄羅斯新聞社（RIA），「沒有人告訴我們這件事。根據協議，這些指揮官將留在土耳其領土，直到衝突結束。」

亞速營（Azov Battalion）指揮官在烏克蘭被尊為英雄。去年他們負責領導馬立波（Mariupol）的防禦行動，當地是俄羅斯入侵行動中佔領的最大城市。

在長達3個月的圍攻期間，烏克蘭守軍堅守亞速鋼鐵廠（Azovstal）下方的隧道和掩體，直到去年5月，基輔下令他們投降。

去年9月，莫斯科在安卡拉斡旋的換俘行動中同意釋放這5人，條件是這些指揮官必須留在土耳其，直至戰爭結束。

澤倫斯基昨天在伊斯坦堡與土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）會談時表示，「我們將從土耳其返國，並把我們的英雄帶回家。」

他在Telegram上發文稱，「烏克蘭士兵普洛柯潘柯（Denis Prokopenko）、帕拉瑪（Sviatoslav Palamar）、沃林斯基（Serhiy Volynsky）、何曼柯（Oleh Khomenko）、施萊加（Denys Shleha），他們終於能與親人團聚了。」

根據培斯科夫的說法，此次釋放是安卡拉的北大西洋公約組織（NATO）盟友在下週峰會前夕施加巨大壓力的結果；烏克蘭一直渴望在本次峰會上收到有關其成員資格的正面訊號。

土耳其 烏克蘭 俄羅斯

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