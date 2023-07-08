烏克蘭承諾集束彈僅用在遭占據領土 不會用於俄境內

烏克蘭國防部長列茲尼科夫。路透

烏克蘭 國防部長列茲尼科夫今天對美國決定提供基輔集束彈表示歡迎，同時承諾不會用在俄羅斯 境內，僅會協助解放遭俄國占據的領土。莫斯科則稱，這項決定顯示烏克蘭陣營的弱點。

華府昨天宣布，為了協助基輔對占據其領土的俄羅斯軍隊發動反攻，將供應烏克蘭遭到廣泛禁用的集束彈。

路透社報導，列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）今天在推特（Twitter）發文表示，這些集束彈將協助拯救烏克蘭士兵的生命，且基輔也將嚴格追蹤紀錄它們的使用，並與夥伴交換資訊。

他寫道：「我們的立場很簡單——我們有必要解放暫時遭到占領的國土、拯救我們人民的生命。」

列茲尼科夫還說：「烏克蘭只會把這些軍火用在解除國際承認的我國領土遭到占領狀態，不會用在獲得正式承認的俄羅斯領土上。」

全球有100多個國家禁用集束彈，這種武器通常會釋放大量較小的子炸彈，能在一片廣大區域無差別殺人，且其中未爆彈構成的危險也可能綿延數十年。

白宮 國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨天尋求為提供烏克蘭集束彈提出好理由。他對媒體記者表示：「我方承認，集束彈的未爆彈構成平民傷害風險。但若因烏克蘭沒有足夠火砲，而讓俄羅斯的部隊和戰車輾壓烏克蘭陣地、拿下更多烏克蘭領土、征服更多烏克蘭平民，同樣也會構成龐大的平民傷害風險。」

列茲尼科夫今天還指出，烏克蘭軍隊不會在都會區使用集束彈，只會用於「突破敵人防線」。

俄羅斯、烏克蘭和美國都未簽署國際「集束彈藥公約」（Convention on Cluster Munitions），公約內容禁止生產、儲備、使用和轉移這種武器。

法新社報導，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）今天則透過聲明表示，美國決定供應烏克蘭集束彈「是絕望之舉。在烏克蘭大張旗鼓的反攻失敗之下，顯露出弱點」。