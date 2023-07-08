烏克蘭承諾集束彈僅用在遭占據領土 不會用於俄境內
烏克蘭國防部長列茲尼科夫今天對美國決定提供基輔集束彈表示歡迎，同時承諾不會用在俄羅斯境內，僅會協助解放遭俄國占據的領土。莫斯科則稱，這項決定顯示烏克蘭陣營的弱點。
華府昨天宣布，為了協助基輔對占據其領土的俄羅斯軍隊發動反攻，將供應烏克蘭遭到廣泛禁用的集束彈。
路透社報導，列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）今天在推特（Twitter）發文表示，這些集束彈將協助拯救烏克蘭士兵的生命，且基輔也將嚴格追蹤紀錄它們的使用，並與夥伴交換資訊。
他寫道：「我們的立場很簡單——我們有必要解放暫時遭到占領的國土、拯救我們人民的生命。」
列茲尼科夫還說：「烏克蘭只會把這些軍火用在解除國際承認的我國領土遭到占領狀態，不會用在獲得正式承認的俄羅斯領土上。」
全球有100多個國家禁用集束彈，這種武器通常會釋放大量較小的子炸彈，能在一片廣大區域無差別殺人，且其中未爆彈構成的危險也可能綿延數十年。
白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨天尋求為提供烏克蘭集束彈提出好理由。他對媒體記者表示：「我方承認，集束彈的未爆彈構成平民傷害風險。但若因烏克蘭沒有足夠火砲，而讓俄羅斯的部隊和戰車輾壓烏克蘭陣地、拿下更多烏克蘭領土、征服更多烏克蘭平民，同樣也會構成龐大的平民傷害風險。」
列茲尼科夫今天還指出，烏克蘭軍隊不會在都會區使用集束彈，只會用於「突破敵人防線」。
俄羅斯、烏克蘭和美國都未簽署國際「集束彈藥公約」（Convention on Cluster Munitions），公約內容禁止生產、儲備、使用和轉移這種武器。
法新社報導，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）今天則透過聲明表示，美國決定供應烏克蘭集束彈「是絕望之舉。在烏克蘭大張旗鼓的反攻失敗之下，顯露出弱點」。
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