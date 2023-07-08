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俄羅斯宣稱繳獲完好的英國援烏「暴風影」飛彈

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯近日宣稱繳獲了一枚完好無損的英國援烏「暴風影」飛彈為戰利品，已經移交給其中一家國防企業，將由他們的專家進行破解。照片翻攝：Twitter / OSINTdefender
俄羅斯近日宣稱繳獲了一枚完好無損的英國援烏「暴風影」飛彈為戰利品，已經移交給其中一家國防企業，將由他們的專家進行破解。照片翻攝：Twitter / OSINTdefender

英國5月軍援一批射程超過約240公里的暴風影（Storm Shadow）飛彈給烏克蘭，烏軍據稱最近幾周利用這款具備精確打擊能力的武器對俄軍造成嚴重損害。不過，俄方近日宣稱，成功繳獲了一枚完好無損的暴風影飛彈為「戰利品」。

根據每日郵報的報導，親莫斯科的消息來源6日宣稱，已經成功從戰區「後送」一枚暴風影飛彈，將讓俄羅斯武器專家進行拆解與分析。

據報導，較早是俄羅斯官媒戰地記者魯登科（ Andrey Rudenko）聲稱烏軍「出售一枚暴風影火箭給我們的（俄羅斯）同志」，但俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）前署長羅戈津（Dmitry Rogozin）後來表示，這枚飛彈是被擊落的，顯然掉在了玉米田裡。

羅戈津被俄羅斯總統普亭解職後，現正在烏克蘭戰區工作。他說，自己率領的「沙皇之狼」（Tsar's Wolves）部隊在別爾江斯克（Berdyansk）港附近回收了被擊落時僅有輕微損壞的飛彈。從網路流傳的影片可見到，這枚暴風影飛彈被裝上了一輛俄方的卡車。

羅戈津宣稱，「敵人藉著派出戰機群攔截，試著阻止我們捕獲這樣一個戰利品，並且安全運送到俄羅斯。這枚飛彈剛剛已經移交給我們的一家國防企業，他們的專家將破解這種危險飛彈武器的控制系統演算法，並且跟防空專家分享」。他表示，俄羅斯的打撈隊「設法解決了任務，剛剛向我報告了結果」。

每日郵報引述的報告指稱，飛彈上面的無線電電子設備完好無損，對俄羅斯人堪稱中了大獎。一分報導表示，「在新修改的陸基、以及最好是空基電戰設備開發上，這可以發揮極好的幫助」。

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