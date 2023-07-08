拜登政府軍援集束彈藥給烏克蘭 俄駐美大使：美國的「絕望」之舉
美國政府7日宣布首次提供具有爭議性的集束彈藥給烏克蘭，總統拜登辯稱此舉是一個「艱難的決定」，但烏克蘭有需要。俄羅斯駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov）則表示，美方的決定是承認失敗，並且絕望地試圖避免挫折。
俄羅斯官媒RT報導，安托諾夫大使告訴記者，集束彈藥是種絕望的姿態，說出了美國及其衛星國認識到他們的無能，「然而，他們不想要承認自己的挫敗，以及烏軍試圖對俄羅斯地區進行攻勢的失敗，因此，他們做出新的瘋狂行為」。
安托諾夫大使表示，華府繼續「用值得更好用途的頑強」提高衝突的賭注，並稱當前美國挑釁的程度「確實超出預期規模，把人類帶到更接近一場新的世界大戰」。
此前新聞報導，集束彈是將許多子彈藥（submunitions）合而為一。投彈後的子彈藥會散至各處，若未立即爆炸將形成另一種地雷，恐傷及平民，因此引來許多人權團體反對。
安托諾夫大使指美國軍援集束彈藥的舉動無視了大多數已批准《集束彈藥公約》（Convention on Cluster Munitions）的自家盟邦擔憂與聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的疑慮，「引人注目的是，華府處理轉移致命武器給基輔的問題時展現的殘酷與犬儒主義」。
安托諾夫大使稱拜登政府「完全無視專家、人權活動家與國會議員所表達，關於這樣一個步驟不人道的論點，對平民死傷視而不見」。他說，「現在，由於美國的過錯，無辜平民將面對好多年遭故障子彈藥炸死的風險」。
上一則
FB留言