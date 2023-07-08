拜登政府軍援集束彈藥給烏克蘭 俄駐美大使：美國的「絕望」之舉

美國政府7日宣布首次提供具有爭議性的集束彈藥給烏克蘭，俄羅斯駐美大使安托諾夫稱此舉美是承認失敗及絕望地試圖避免挫折。資料照片。（路透）

美國政府7日宣布首次提供具有爭議性的集束彈藥給烏克蘭 ，總統拜登 辯稱此舉是一個「艱難的決定」，但烏克蘭有需要。俄羅斯 駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov）則表示，美方的決定是承認失敗，並且絕望地試圖避免挫折。

俄羅斯官媒RT報導，安托諾夫大使告訴記者，集束彈藥是種絕望的姿態，說出了美國及其衛星國認識到他們的無能，「然而，他們不想要承認自己的挫敗，以及烏軍試圖對俄羅斯地區進行攻勢的失敗，因此，他們做出新的瘋狂行為」。

安托諾夫大使表示，華府繼續「用值得更好用途的頑強」提高衝突的賭注，並稱當前美國挑釁的程度「確實超出預期規模，把人類帶到更接近一場新的世界大戰」。

此前新聞報導，集束彈是將許多子彈藥（submunitions）合而為一。投彈後的子彈藥會散至各處，若未立即爆炸將形成另一種地雷，恐傷及平民，因此引來許多人權團體反對。

安托諾夫大使指美國軍援集束彈藥的舉動無視了大多數已批准《集束彈藥公約》（Convention on Cluster Munitions）的自家盟邦擔憂與聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的疑慮，「引人注目的是，華府處理轉移致命武器給基輔的問題時展現的殘酷與犬儒主義」。

安托諾夫大使稱拜登政府「完全無視專家、人權活動家與國會議員所表達，關於這樣一個步驟不人道的論點，對平民死傷視而不見」。他說，「現在，由於美國的過錯，無辜平民將面對好多年遭故障子彈藥炸死的風險」。