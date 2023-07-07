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烏克蘭稱反攻獲進展 烏東巴赫姆特挺進逾1公里

中央社基輔7日綜合外電報導
烏克蘭7日表示，烏軍已在東部城市巴赫姆特附近挺進超過1公里。圖為烏克蘭士兵以榴彈砲攻擊俄軍。路透
烏克蘭7日表示，烏軍已在東部城市巴赫姆特附近挺進超過1公里。圖為烏克蘭士兵以榴彈砲攻擊俄軍。路透

烏克蘭今天表示，在過去一天與俄羅斯軍隊的戰鬥中，烏軍已在東部城市巴赫姆特（Bakhmut）附近挺進超過1公里。

路透報導，基輔這番最新言論表明，烏軍6月初發動的反攻正逐漸取得進展，不過俄羅斯對巴赫姆特地區戰況的描述與烏克蘭有異。

烏克蘭東部軍區司令部發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）對烏克蘭電視台表示，「國防軍持續在那裡掌握主動權，向敵人施加壓力，展開進攻行動，沿著南北兩翼推進」，還表示在過去1天挺進超過1公里。

烏克蘭陸軍總司令瑟爾斯基（Oleksander Syrskyi）也表示，烏軍正在向巴赫姆特方向推進。

他說：「國防軍正在取得進展和前進。」還補充說已經收復部分領土，但沒有提供細節。

烏克蘭武裝部隊總參謀部發言人表示，烏軍在巴赫姆特西南方的小鎮克利什基夫卡（Klishchiivka）附近取得「部分成功」。

烏克蘭軍事分析人士表示，拿下克利什基夫卡，將有助於烏克蘭奪回俄軍經過數月戰鬥後於5月占領的巴赫姆特。

俄羅斯新聞社（RIA）本周援引俄軍消息人士的話報導，俄軍擊退對克利什基夫卡的攻勢，並正在掃蕩此地區殘餘的烏克蘭軍隊。

路透無法核實戰場情況。

烏克蘭 俄羅斯

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