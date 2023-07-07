我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

男子搭法航座位狂飄屎臭味 追問真相後竟是人血+排泄物

美擬援烏集束彈 人權組織為何急著阻擋？

編譯茅毅／綜合報導
國際倡議團體「人權觀察」報告指出，俄羅斯與烏克蘭軍隊都使用了集束彈藥，造成烏克蘭平民死亡。（路透）
國際倡議團體「人權觀察」報告指出，俄羅斯與烏克蘭軍隊都使用了集束彈藥，造成烏克蘭平民死亡。（路透）

美國預計將宣布一項新的烏克蘭武器計畫，據美國官員6日表示，將提供包括集束彈藥，以幫助烏克蘭對抗俄羅斯。與此同時，人權觀察敦促俄羅斯和烏克蘭不要再使用集束彈，並呼籲美國不要提供這些武器。

烏克蘭總統澤倫斯基近日表示，西方國家運送武器速度緩慢，已拖延反攻計畫。圖為澤倫斯...
烏克蘭總統澤倫斯基近日表示，西方國家運送武器速度緩慢，已拖延反攻計畫。圖為澤倫斯基（左）2月訪問英國。（取材自英國首相官邸官網）

路透報導，據兩名要求匿名的美國官員表示，美國將宣布新的一批烏克蘭軍援，其中包括155毫米自走榴彈炮炮車發射的集束彈、海馬斯多管火箭系統、布拉德利戰車和史賽克裝甲運兵車。

據白宮稱，美國正在積極研究向烏克蘭提供集束彈藥，但白宮方面沒有做任何正式的宣布。美國總統拜登下周將前往立陶宛首都維爾紐斯，出席北約峰會。

美國國防部一名高級官員上個月表示，美國軍方認為集束彈藥對烏克蘭有用，但由於國會的限制和盟友的擔憂，尚未批准交付。

對此國際倡議團體「人權觀察」報告指出，俄羅斯與烏克蘭軍隊都使用了集束彈藥，造成烏克蘭平民死亡。而美國目前正在考慮是否答應烏克蘭政府的要求，供應集束彈給烏軍使用。

人權觀察（Human Rights Watch）敦促俄羅斯和烏克蘭別再使用集束彈，並呼籲美國不要提供這些武器。

全球已逾120個國家簽署一項禁用此類武器的國際條約。集束彈通常會在大片區域內散佈大量的小型子炸彈，這些小炸彈可能於數個月或數年後，導致未注意的平民殘疾或身亡。目前俄羅斯、烏克蘭和美國都拒絕簽署這項禁用集束彈的公約。

人權觀察引述100多位居民、目擊者和當地救援人員受訪所言，去年俄國入侵烏克蘭後，烏克蘭向當時俄國掌控的烏東城市伊久姆（Izium）及周邊地區發射集束彈藥火箭，造成伊久姆至少8位平民身亡、15位平民受傷。

烏克蘭政府先前呼籲美國國會議員施壓美國總統拜登（Joe Biden）政府，希望批准運送集束彈給烏克蘭。

此外，年度北約高峰會預定11日至12日，在立陶宛首都維爾紐斯召開，最主要議題仍是俄烏戰爭。北約已確認將成立「北約–烏克蘭理事會」，12日將舉行首次會議。由於烏克蘭總統澤倫斯基持續疾呼北約邀基輔加盟，東道主立陶宛總統瑙塞達5日表明，希望這次峰會能夠使烏方滿意。

日本與南韓持續靠攏西方，兩國領袖均受邀出席下周年度北約高峰會。圖為美國總統拜登（...
日本與南韓持續靠攏西方，兩國領袖均受邀出席下周年度北約高峰會。圖為美國總統拜登（左起）、日相岸田文雄和南韓總統尹錫悅5月在七大工業國集團廣島峰會場邊合影。（美聯社）

另外，北約邀非成員國的南韓、日本、澳洲與紐西蘭以亞太地區夥伴身分出席會議，四國預計在場邊舉行北約亞太夥伴國四方會議。南韓總統尹錫悅自10日至12日出訪立陶宛及波蘭，這是他繼去年6月後，再度以觀察員國家的領袖身分與會。

烏克蘭 北約 俄羅斯

上一則

白俄總統：普里格津已返俄 普亭不會殺他

下一則

日本核監管機構准了 東電將排逾百噸核處理水

延伸閱讀

美國經濟太強 晃倒全球股債市 市場憂重演去年股債雙殺

美國經濟太強 晃倒全球股債市 市場憂重演去年股債雙殺
恐傷及平民 美國預料將向烏克蘭提供「集束彈藥」

恐傷及平民 美國預料將向烏克蘭提供「集束彈藥」
鴻海參與投資便利商店補貨機器人 2025年引進美國

鴻海參與投資便利商店補貨機器人 2025年引進美國
示警北京 AIT主席：美國反對外部干預台灣大選

示警北京 AIT主席：美國反對外部干預台灣大選

熱門新聞

泰國曼谷廊曼國際機場驚傳恐怖意外，一名泰國女子拖著行李使用電動步道時，不慎被行李箱絆倒，左腿被捲入輸送帶，醫療人員到場評估後，決定當場截肢以助她脫離。(截自紐約郵報網站)

在機場被行李箱絆倒 泰女左腿捲入電動步道 遭當場截肢

2023-06-29 20:31
哈利（右）與梅根婚姻老被唱衰，現在甚至被稱即將離婚。（路透資料照片）

皇室專家再唱衰：梅根快要甩掉哈利了 離婚成定局

2023-07-03 12:25
一隻貓咪和一群小鳥窩在鳥巢的畫面引來網友討論。(圖/取自推特@Solocuriosos_1)

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

2023-06-25 16:53
7月1日，法國波爾多（Bordeaux）一處平房遭焚燒後呈現焦黑。（Getty Images）

遭槍殺少年葬禮於家鄉舉行 大批民眾聚集、氣氛緊繃

2023-07-01 13:41
在瓦格納集團停止向莫斯科推進的幾個小時後，據傳俄羅斯開始想在全球接管傭兵組織；圖為6月24日兵變當天傭兵占領俄南部城市若斯托夫。（Getty Images）

俄搶接管瓦格納全球傭兵 這國家竟有6千軍力

2023-06-30 02:29
在芭蕾教室兼職的藤環奈（藤かんな）被揪出曾拍過成人片，因不堪職場及輿論壓力，讓她被迫辭職。（取材自推特）

芭蕾老師被揪出是AV女優 「上課氣氛變了」無奈離職

2023-06-29 20:07

超人氣

更多 >
布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露

布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露
李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意
這五種機上食物 空姐不碰

這五種機上食物 空姐不碰
最營養的魚 你可能不常吃

最營養的魚 你可能不常吃
葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹

葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹