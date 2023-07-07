美擬援烏集束彈 人權組織為何急著阻擋？

國際倡議團體「人權觀察」報告指出，俄羅斯與烏克蘭軍隊都使用了集束彈藥，造成烏克蘭平民死亡。（路透）

美國預計將宣布一項新的烏克蘭 武器計畫，據美國官員6日表示，將提供包括集束彈藥，以幫助烏克蘭對抗俄羅斯 。與此同時，人權觀察敦促俄羅斯和烏克蘭不要再使用集束彈，並呼籲美國不要提供這些武器。

烏克蘭總統澤倫斯基近日表示，西方國家運送武器速度緩慢，已拖延反攻計畫。圖為澤倫斯基（左）2月訪問英國。（取材自英國首相官邸官網）

路透報導，據兩名要求匿名的美國官員表示，美國將宣布新的一批烏克蘭軍援，其中包括155毫米自走榴彈炮炮車發射的集束彈、海馬斯多管火箭系統、布拉德利戰車和史賽克裝甲運兵車。

據白宮稱，美國正在積極研究向烏克蘭提供集束彈藥，但白宮方面沒有做任何正式的宣布。美國總統拜登下周將前往立陶宛首都維爾紐斯，出席北約 峰會。

美國國防部一名高級官員上個月表示，美國軍方認為集束彈藥對烏克蘭有用，但由於國會的限制和盟友的擔憂，尚未批准交付。

對此國際倡議團體「人權觀察」報告指出，俄羅斯與烏克蘭軍隊都使用了集束彈藥，造成烏克蘭平民死亡。而美國目前正在考慮是否答應烏克蘭政府的要求，供應集束彈給烏軍使用。

人權觀察（Human Rights Watch）敦促俄羅斯和烏克蘭別再使用集束彈，並呼籲美國不要提供這些武器。

全球已逾120個國家簽署一項禁用此類武器的國際條約。集束彈通常會在大片區域內散佈大量的小型子炸彈，這些小炸彈可能於數個月或數年後，導致未注意的平民殘疾或身亡。目前俄羅斯、烏克蘭和美國都拒絕簽署這項禁用集束彈的公約。

人權觀察引述100多位居民、目擊者和當地救援人員受訪所言，去年俄國入侵烏克蘭後，烏克蘭向當時俄國掌控的烏東城市伊久姆（Izium）及周邊地區發射集束彈藥火箭，造成伊久姆至少8位平民身亡、15位平民受傷。

烏克蘭政府先前呼籲美國國會議員施壓美國總統拜登（Joe Biden）政府，希望批准運送集束彈給烏克蘭。

此外，年度北約高峰會預定11日至12日，在立陶宛首都維爾紐斯召開，最主要議題仍是俄烏戰爭。北約已確認將成立「北約–烏克蘭理事會」，12日將舉行首次會議。由於烏克蘭總統澤倫斯基持續疾呼北約邀基輔加盟，東道主立陶宛總統瑙塞達5日表明，希望這次峰會能夠使烏方滿意。

日本與南韓持續靠攏西方，兩國領袖均受邀出席下周年度北約高峰會。圖為美國總統拜登（左起）、日相岸田文雄和南韓總統尹錫悅5月在七大工業國集團廣島峰會場邊合影。（美聯社）

另外，北約邀非成員國的南韓、日本、澳洲與紐西蘭以亞太地區夥伴身分出席會議，四國預計在場邊舉行北約亞太夥伴國四方會議。南韓總統尹錫悅自10日至12日出訪立陶宛及波蘭，這是他繼去年6月後，再度以觀察員國家的領袖身分與會。