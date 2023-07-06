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盧卡申科稱普里格津已離開白俄 返回俄羅斯

中央社明斯克6日綜合外電報導
白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（歐新社）
白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（歐新社）

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）今天表示，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）已經離開白俄，並返回俄國

普里格津6月24日發動兵變，瓦格納集團一度占領俄國南部一座城市，並朝首都莫斯科方向前進。但在盧卡申科斡旋下，兵變迅速落幕。盧卡申科6月27日表示，普里格津已抵達白俄，這是化解兵變危機協議的一環。

路透報導，盧卡申科今天告訴媒體：「關於普里格津，他目前在俄國聖彼得堡（St. Petersburg）。他現在不在白俄羅斯領土。」

根據航班追蹤資料，一架跟普里格津有關的商業客機昨天飛離聖彼得堡前往莫斯科，並於今天飛往俄國南部。不過，目前不清楚普里格津是否在機上。

盧卡申科指出，提議讓瓦格納集團部份傭兵駐守白俄的方案仍有效。瓦格納駐兵白俄讓鄰近的北大西洋公約組織（NATO）國家感到憂心。

盧卡申科表示，他不認為這對白俄羅斯是風險，也不認為瓦格納傭兵會拿起武器對抗白俄。

盧卡申科對於他居間斡旋讓這場武裝兵變落幕而感到自豪。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）曾說，這場兵變可能會讓俄羅斯陷入內戰。盧卡申科上周還透露，他曾勸說蒲亭不要「除去」普里格津。

不過，盧卡申科居中斡旋協議的條件，以及是否按照協議執行，目前仍多不明朗。

俄羅斯國營電視台昨天猛烈批評普里格津，並指出俄國當局針對兵變事件仍積極進行調查。

白俄羅斯 瓦格納 俄國

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