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普亭邀8歲女孩訪克宮 助她完成這夢想

編譯徐榆涵／綜合5日電
俄羅斯總統普亭4日在克里姆林宮接見一名8歲小女孩，並讓她和自己一起打給財政部長，替家鄉爭取經費。（歐新社）
俄羅斯總統普亭4日在克里姆林宮接見一名8歲小女孩，並讓她和自己一起打給財政部長，替家鄉爭取經費。（歐新社）

俄羅斯總統普亭4日在克里姆林宮接見一名8歲小女孩，並讓她和自己一起打給財政部長，替家鄉爭取經費。外媒指出，整個活動就是一場「宣傳噱頭」，普廷正透過積極宣傳來挽回自己的形象。

路透報導，根據克里姆林宮發布的影片，普亭接見8歲小女孩阿基波娃（Raisat Akipova），並讓阿基波娃坐在自己的辦公座位上，然後撥電話給財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）。

希魯阿諾夫剛接起電話時，似乎還很困惑，沒有回應女孩的問候，但後來很快就同意普亭的要求，幫女孩的家鄉內高加索達吉斯坦自治共和國（Dagestan）增加經費。

普亭回覆「太棒了！」，然後告訴女孩，「我們額外提供達吉斯坦50億盧布（約5480萬美元）。」

報導指出，這是俄國傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津上周發動兵變後首次露面，影片可能是為了宣傳普亭的關心、關懷和對國家的控制，但遭外媒批評是宣傳噱頭

此外，俄羅斯、烏克蘭4日互控對方密謀襲擊札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，烏俄開戰以來，雙方一直為此相互指責。

路透報導，俄羅斯核電公司（Rosenergoatom）執行長顧問卡查（Renat Karchaa）4日表示，烏克蘭計畫自該國另一座核電廠取得含有核廢料的彈藥，投放至札波羅熱。

澤倫斯基4日在晚間例行演說中表示，俄羅斯正計畫「模擬烏軍對核電廠發動襲擊，或者他們將製造其他狀況。但無論如何，世界都將清楚看見，扎波羅熱核電廠唯一的安全威脅正是俄羅斯。」

烏克蘭軍方立即發表聲明反擊，稱俄軍4日在扎波羅熱電廠第三、第四反應爐上方，放置了「爆破裝置」。

2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後幾天內，俄軍佔領了札波羅熱核電廠，該核電廠是歐洲最大的核設施，擁有6個核子反應爐。此後，雙方經常指責對方在核電廠周遭實施砲擊，導致核事故風險持續上升。

扎波羅熱電廠的所有反應爐目前均未啟動。

俄羅斯總統普亭4日在克里姆林宮接見一名8歲小女孩，並讓她和自己一起打給財政部長，...
俄羅斯總統普亭4日在克里姆林宮接見一名8歲小女孩，並讓她和自己一起打給財政部長，替家鄉爭取經費。（美聯社）
俄羅斯總統普亭（右）日邀請一位8歲女童（左）到克林姆林宮，還和財政部長通電話要求...
俄羅斯總統普亭（右）日邀請一位8歲女童（左）到克林姆林宮，還和財政部長通電話要求幫女童家鄉增加經費預算；外媒分析，整個活動就是一場宣傳噱頭。（路透）

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