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習近平親自警告普亭不要在烏動用核武？克宮斥「虛構」

編譯周辰陽／即時報導
金融時報5日獨家報導，中國國家主席習近平親自警告過俄羅斯總統普亭，不要在烏克蘭動用核子武器，克里姆林宮則否認了此一「虛構」說法。(Getty Images)
金融時報5日獨家報導，中國國家主席習近平親自警告過俄羅斯總統普亭，不要在烏克蘭動用核子武器，克里姆林宮則否認了此一「虛構」說法。(Getty Images)

金融時報5日獨家報導，西方與中國官員表示，中國國家主席習近平親自警告過俄羅斯總統普亭，不要在烏克蘭動用核子武器。這顯示，儘管北京向莫斯科提供了心照不宣的支持，仍對俄烏戰爭心存擔憂。

知情人士補充指出，習近平是在3月赴俄國是訪問期間當面傳遞了這個訊息，並指中方官員自此以後為了說服普亭從隱患威脅對烏克蘭動用核武讓步而私下邀功。一位美國政府高層官員表示，「中國人正為了在每一個層級傳遞這個訊息而邀功」。

報導同時指出，中國政府的一位高層顧問表示，阻止普亭動用這樣的武器一直是北京修補與歐洲關係行動的中心。

中國在公開聲明一向反對在烏克蘭動用核武，但基輔的許多支持者懷疑北京對這種威懾的承諾。不過，習近平的警告給了他們希望，即中國在閉門會議也支持自己的公開言論，同時可能威脅兩國關係的結果將足以阻止普亭動用核武。

不過，克里姆林宮否認了金融時報的「虛構」說法。根據官媒《RT》的報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）被問到該篇報道時告訴記者，「我無法確認此事」，又指出關於習近平3月赴莫斯科「重要」訪問的官方聲明「足以」對雙方會談的性質做出結論。

普亭 習近平 北京

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