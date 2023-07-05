俄烏互控密謀破壞核電廠 澤倫斯基：俄羅斯是唯一威脅

俄羅斯、烏克蘭4日互控對方密謀襲擊札波羅熱核電廠，烏俄開戰以來，雙方一直為此相互指責。（路透）

俄羅斯 、烏克蘭 4日互控對方密謀襲擊札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，烏俄開戰以來，雙方一直為此相互指責。

路透報導，烏克蘭總統澤倫斯基4日表示，他已向法國總統馬克宏 通報了俄軍在核電廠進行的「危險挑釁」，並說他和馬克宏「同意與聯合國國際原子能總署（IAEA）共同參與，竭力控制局勢」。

2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後幾天內，俄軍佔領了札波羅熱核電廠，該核電廠是歐洲最大的核設施，擁有6個核子反應爐。此後，雙方經常指責對方在核電廠周遭實施砲擊，導致核事故風險持續上升。

俄羅斯核電公司（Rosenergoatom）執行長顧問卡查（Renat Karchaa）4日表示，烏克蘭計畫自該國另一座核電廠取得含有核廢料的彈藥，投放至札波羅熱。

卡查向俄羅斯電視台表示：「7月5日晚間，烏克蘭軍方將在夜色掩護下，嘗試使用遠程精確武器和自殺攻擊無人機，襲擊扎波羅熱電廠。」 但卡查並未提供任何證據支持其說法。

烏克蘭軍方立即發表聲明反擊，稱俄軍4日在扎波羅熱電廠第三、第四反應爐上方，放置了「爆破裝置」。聲明指出，「引爆將不會損壞反應爐，但會造成烏克蘭方面發動砲擊的假象。烏克蘭軍隊隨時準備在任何情況下採取行動。」但烏軍同樣沒有提供任何證據證實他們的說法。

扎波羅熱電廠的所有反應爐目前均未啟動。

澤倫斯基4日在晚間例行演說中表示，俄羅斯正計畫「模擬烏軍對核電廠發動襲擊，或者他們將製造其他狀況。但無論如何，世界都將清楚看見，扎波羅熱核電廠唯一的安全威脅正是俄羅斯。」