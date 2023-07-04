烏諷普亭對兵變反應「虛弱」 俄官員：取代瓦格納無需另行動員

烏克蘭總統澤倫斯基。（歐新社）

烏克蘭總統澤倫斯基 2日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，表示俄國 總統普亭對於先前瓦格納 傭兵集團兵變的反應很「虛弱」，似乎正在失去對麾下人馬的控制，「我們看到普亭的反應，是很虛弱的」。

瓦格納兵變被視為近20年來，對於普亭權勢的最大威脅。澤倫斯基向CNN指出，瓦格納集團在俄國境內長驅直入，輕易就控制部分地區，「普亭沒有掌控這些區域的局勢」，認為普亭過去擁有的權勢正在削弱。

瓦格納首領普里格津的兵變期間，有2座俄國城市的軍事設施據傳遭瓦格納占領，傭兵並向莫斯科進軍，最後普里格津同意結束兵變。有影片顯示，普里格津的車輛離開兵變時據點頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）時受到群眾歡呼。

澤倫斯基表示，烏克蘭情報資料顯示俄國當局先前有計量普里格津受支持的程度，並聲稱有半數俄國人支持普里格津和瓦格納兵變。

先前在1日的記者會上澤倫斯基也表示，普里格津的兵變已大幅影響俄國在戰場上的戰力，並可能有助於烏軍反攻。

雖然烏軍當前反攻聚焦奪回南部和東部領土，但澤倫斯基受訪時表示，他的最終目標是解放2014年遭到俄國併吞的克里米亞半島。

不過，俄羅斯官方塔斯社（TASS）3日引用俄羅斯國會下院國家院（State Duma）國防委員會主席卡塔波洛夫的話報導，表示俄羅斯沒必要進一步動員，以替補短暫兵變後離開烏克蘭戰場的瓦格納傭兵集團（Wagner Group）。

卡塔波洛夫說：「從中、長期來看，根本不存在戰力下降的威脅。兵變發生時，前線並沒有瓦格納傭兵集團的人，他們都在營地裡…至於在預備隊中，是有一些東西與一些人可以取代（瓦格納傭兵集團）。」