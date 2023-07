調查俄侵烏戰爭國際辦公室開始運作 設於荷蘭海牙

歐洲檢察署(Eurojust)記者會。(Getty Images)

專門調查俄羅斯 侵略烏克蘭 戰爭行為的國際辦公室今天在荷蘭海牙(The Hague)成立,這是讓莫斯科領導人面臨可能的特別法庭程序的第一步。

法新社報導,起訴侵略罪國際中心(International Centre for the Prosecution of the Crime of Aggression, ICPA)由來自烏克蘭、歐洲聯盟(EU)、美國,和國際刑事法院(ICC)的檢察官組成。

ICPA將展開調查和收集證據,此舉被視為成立特別法庭前的過渡性措施,俾以將發動烏克蘭戰爭的克里姆林宮(Kremlin)官員繩之以法。

歐洲檢察署(Eurojust)發表聲明說,當地時間上午11時15分將舉行記者會,地點在歐洲檢察署總部內的ICPA舉行。

聲明中也指出,烏克蘭檢察總長柯斯汀(Andriy Kostin)、國際刑事法院檢察官卡林汗(Karim Khan)、美國司法部助理部長波賴特(Kenneth Polite),以及歐盟 司法執行委員雷恩德斯(Didier Reynders)將會出席。

由於俄烏都不是成員國,總部同位於海牙的國際刑事法院對烏克蘭境內發生的戰爭罪行不具有管轄權,無法以任何可能的戰爭罪名起訴俄羅斯,因此為烏克蘭戰爭設立特別法庭的呼聲越來越高。

國際刑事法院正在調查俄羅斯在烏克蘭境內更明確的戰爭罪行和危害人類罪罪行。在此之前,國際刑事法院於今年3月針對俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)將烏克蘭兒童「非法遣送」至俄國的行為發布逮捕令。

自2022年4月俄軍自基輔附近的布查鎮(Bucha)撤退、當地發現了數百具遺體後,基輔當局一直在推動成立特別法庭。

在國際支持穩定攀升的情況下,歐盟執行委員會(European Commission)也在今年2月宣布成立ICPA。

歐盟執委會說,ICPA的「最終目標是起訴那些對入侵烏克蘭負有責任的人」。