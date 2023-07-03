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俄國防官員：取代瓦格納傭兵 無需另行動員

中央社莫斯科3日綜合外電報導
瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。(美聯社)
瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。(美聯社)

俄羅斯官方塔斯社（TASS）今天引用一名國防官員的話報導說，俄羅斯沒必要進一步動員，以替補短暫兵變後離開烏克蘭戰場的瓦格納傭兵集團（Wagner Group）。

法新社報導，瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）上個月率領部隊反抗俄羅斯最高軍事領導階層，此舉讓克里姆林宮無比尷尬。

普里格津後來放棄進軍莫斯科，並與克里姆林宮達成協議，接受流亡鄰國白俄羅斯的安排。

塔斯社引用俄羅斯國會下院國家院（State Duma）國防委員會主席卡塔波洛夫（Andrei Kartapolov）的話說：「從中、長期來看，根本不存在戰力下降的威脅。」

「兵變發生時，前線並沒有瓦格納傭兵集團的人，他們都在營地裡。」

「至於在預備隊中，是有一些東西與一些人可以取代（瓦格納傭兵集團）。」

俄羅斯2022年2月派軍全面入侵烏克蘭後，總統普亭（Vladimir Putin）9月下令「局部」徵兵以增強正規軍實力，這是俄國二戰以來首次軍事動員，結果有數十萬人應召入伍，也有數萬人逃往國外。

在瓦格納集團兵變前，蒲亭6月13日告訴記者，「沒必要」額外動員。

在俄羅斯大規模招募後，瓦格納集團在占領包括巴赫姆特（Bakhmut）在內的數個烏克蘭東部城鎮發揮了關鍵作用。

普亭最初譴責兵變的瓦格納士兵是叛徒，誓言嚴懲，但兵變臨時喊停後，普亭允許士兵返家、加入正規軍，或是流亡白俄羅斯。

俄羅斯一名高階宣傳人員昨天指責瓦格納首腦在接受數十億美元公共資金後「出軌」，這是短暫兵變後莫斯科的新論述。

白俄羅斯 瓦格納 普亭

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