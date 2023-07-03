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中國向俄國提供軍火證據？俄軍炮彈上印有簡體中文

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中國向俄國提供軍火證據？俄軍炮彈上印有簡體中文

記者賴錦宏／即時報導
中國軍事專家解讀傳說是中國援助俄國榴彈炮上的字，原來「37-83-13」代表炮彈是「37批次、83年、13廠製造」， 「殺爆」是這種炮彈的種類。（取自虎觀天下網）
中國軍事專家解讀傳說是中國援助俄國榴彈炮上的字，原來「37-83-13」代表炮彈是「37批次、83年、13廠製造」， 「殺爆」是這種炮彈的種類。（取自虎觀天下網）

最近俄烏戰場上傳出俄軍手上持有印中文字的炮彈，在西方引起熱議，幾乎就是中國輸出致命武器給俄羅斯的明證。不過，經查這款從俄軍手中流傳出的炮彈照片是中國已淘汰多年的152mm榴彈炮彈藥，中國早已不使用也不生產，它是1980年代中國賣給伊朗沒有用完的舊庫存，現在伊朗提供給俄羅斯使用。

打了一年多的俄烏戰爭，烏克蘭雖然軍工生產陷入停擺狀態，但有北約國家支持，沒有彈藥缺乏的問題。但俄軍彈藥在長期的戰爭消耗下已窘態畢露，瓦格納部隊領導人普里戈津就多次常在社交體上表示彈藥供應嚴重不足。雖然西方不時宣稱擔心中國向俄提供武器彈藥，但迄今並無任何直接證據。

不過，近日在烏克蘭戰場上的俄羅斯炮兵在為D-20榴彈砲裝藥的時候突然發現，這個彈藥上的字不認識，因此將照片發到互聯網上，引發西方媒體的熱議，因炮彈上的字很明顯是簡體中文。經調查，照片上的彈藥是中國製造的152毫米66式炮彈，這種口徑的榴彈炮從前蘇聯傳入中國，因此曾是俄軍與解放軍相通的彈藥。

從公開的照片來看，炮彈上印有「37-83-13」數字，另有「殺爆」兩字的簡體字（其中「爆」字是火字旁加卜字，是「爆」曾經的一版簡體，現已停用）。

中國「騰訊網」邀請中國軍事專家解讀了這些字，原來「37-83-13」代表炮彈是「37批次、83年、13廠製造」， 「殺爆」是這種炮彈的種類。這證實炮彈確實是中國生產，但解放軍後來改用155毫米榴彈砲，因此152毫米的炮彈很早之前就已停產。

這批1983年生產的炮彈據稱是1988年兩伊戰爭期間，由中國出售給伊朗，為伊朗沒有用完的庫存舊貨，俄烏戰爭開打後，俄軍缺彈藥時就從伊朗運過去。

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