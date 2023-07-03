澤倫斯基稱俄擬炸烏南核電廠 俄休整12天再夜襲基輔

烏克蘭總統澤倫斯基稱，俄軍計畫以地雷局部引爆其占據的烏南札波羅熱核電廠。俄方對此駁斥。圖為一名俄軍衛兵1日在該電廠廠區站哨。(美聯社)

烏克蘭 總統澤倫斯基 稱，俄羅斯可能準備在其占領的烏南札波羅熱核電廠引爆炸藥，恐引發輻射外洩；俄國 駐聯合國大使否認俄方有任何攻擊或破壞該電廠的計畫。此外，俄羅斯在暫停12天後，又對基輔及其周邊發動暗夜無人機攻擊，但多遭烏軍摧毀，澤倫斯基表示，烏軍在戰場上至少擊斃2萬1000名俄國傭兵組織「瓦格納集團」的戰士。

西班牙1日甫接任歐盟輪值主席國，為期半年，其總理桑傑士同日訪烏克蘭，展現布魯塞爾對該國的支持。澤倫斯基在和桑傑士召開的聯合記者會中聲稱，俄軍在該電廠埋設地雷，並在技術上已準備好使電廠局部爆炸。

澤倫斯基未對此進一步詳述，僅呼籲國際社會多加關注這座全歐最大的民用核電廠，還敦促制裁俄國國營核子企業（Rosatom）。俄軍去年就占據該電廠做為軍事基地。

接著澤倫斯基在烏克蘭西北部、靠近白俄羅斯的瑞夫尼（Rivne）市另一座核電廠，舉行一場高層軍事指揮與核電官員的會議。

這座電廠是烏克蘭境內5座核電廠之一。他站在該電廠前宣示討論的關鍵問題，就是烏北地區的安全，還有採取哪些措施強化安全。

烏克蘭軍情局6月30日宣稱，札波羅熱電廠的俄國駐軍已減少，工作人員被通知將調往俄國2014年從烏克蘭兼併的克里米亞半島，也減少對該電廠的軍事巡邏。該局局長布達諾夫指控莫斯科已批准炸毀該電廠的計畫，在四個反應爐和冷卻池埋設地雷。

該局說，Rosatom的數名代表已離開該電廠，而留在電廠並與該公司簽約的烏克蘭員工，則被通知在三天前撤離，可能改調克里米亞。

烏克蘭國家核電公司6月30日表示，已針對該電廠遭攻擊的影響，進行兩天的模擬演習。

1986年還是蘇聯加盟共和國的烏克蘭，發生人類史上最嚴重的核子事故車諾比核災，放射性物質曾遍布歐洲大部分地區。

此外，烏克蘭軍方2日表示，俄羅斯在暫停12天後，又對基輔及其周邊地區發動暗夜無人機攻擊，俄軍從東南方派出8架伊朗製「見證者」無人機，從黑海發射3枚「口徑」巡弋飛彈，全部目標都被烏方擊落。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，澤倫斯基稱，烏軍光是在烏東戰場上就擊斃2萬1000名瓦格納傭兵，並造成其8萬名傭兵受傷。