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烏估有8000名瓦格納士兵在白俄集結 澤倫斯基急商邊界安全

編譯田思怡／即時報導
6月30日拍攝的衛星畫面顯示，白俄羅斯城鎮奧西波維奇的一個被棄置的軍事基地，出現數十個新搭建的大帳篷。(美聯社)
6月30日拍攝的衛星畫面顯示，白俄羅斯城鎮奧西波維奇的一個被棄置的軍事基地，出現數十個新搭建的大帳篷。(美聯社)

美聯社報導，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」(Wagner Group)士兵可能將在白俄羅斯大規模重新集結，烏克蘭邊界守軍告訴當地媒體，有多達8000名瓦格納士兵可能在白俄羅斯集結。另據路透報導，烏克蘭總統澤倫斯基1日罕見前往烏克蘭與白俄羅斯邊界附近的核電廠，與軍方指揮官開會，評估邊界安全。

衛星畫面顯示，在烏克蘭邊界北方約230公里的白俄羅斯城鎮奧西波維奇(Osipovichy)的一個被棄置的基地，出現數十個新搭建的大帳篷。在6月15日拍的衛星畫面還沒有這些一排排的白色和綠色建物，但在6月30日的衛星畫面中清楚可見。

美國智庫戰爭研究所(ISW)指出，瓦格納部隊據稱將在白俄羅斯的三個營地集結。

瓦格納傭兵上周放棄兵變，俄羅斯總統普亭和白俄羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)同意讓瓦格納傭兵在白俄羅斯落腳。盧卡申科表示，白俄羅斯可借重瓦格納的經驗和專業，他將提供瓦格納士兵一個廢棄的軍事基地紮營。

反盧卡申科的白俄游擊隊領袖告訴美聯社，奧西波維奇附近正在興建瓦格納營地。

烏克蘭邊界守軍的一名發言人1日告訴烏克蘭真理報(Pravda)，有多達8000名瓦格納士兵可能在白俄羅斯集結，烏克蘭將加強與白俄羅斯之間長達1084公里的邊界防禦。

路透報導，烏克蘭總統澤倫斯基在Telegram上表示，他與烏克蘭高階指揮官1日在瑞夫尼(Rivne)核電廠舉行會議，評估該核電廠可能遭遇的威脅，並聽取有關烏克蘭與白俄羅斯邊界情勢的簡報。

澤倫斯基站在瑞夫尼核電廠前發表深夜談話表示，「我們討論的重點是我們北方地區的安全，以及如何加強安全措施」。

瑞夫尼核電廠位在烏克蘭西北部，澤倫斯基之前極少去遠離前線的地區，但該電廠靠近白俄羅斯邊界，白俄同意讓瓦格納傭兵在該國落腳，引起烏克蘭對邊界安全的憂慮。

白俄羅斯 烏克蘭 瓦格納

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