訓練國家軍隊 白俄力邀瓦格納

西班牙總理桑傑士（左）1日訪問烏國首都基輔，會見烏克蘭總統澤倫斯基（右）。（Getty Images）

白俄羅斯 總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）6月30日邀請俄羅斯傭兵組織瓦格納 集團（Wagner Group）訓練該國軍隊。他表示並不害怕瓦格納成員，因為「已經認識他們很久了」，「這些人為了建立一個正常的文明而在全世界戰鬥。西方對他們恨之入骨。」

與此同時，西班牙接任歐盟輪值主席國之際，西班牙總理桑傑士1日訪問烏克蘭 首都基輔，會見烏國總統澤倫斯基。兩人發布聯合聲明指出，烏克蘭加入歐盟的候選資格是西班牙接任歐盟輪值主席國的優先事務；聲明還提到：「西班牙支持加強北大西洋公約組織（NATO）與烏克蘭的夥伴關係，包括設立北約－烏克蘭理事會（NATO-Ukraine Council）。」

CNN引述白羅斯國家通訊社（Belta）報導，盧卡申科發表獨立日演說時指出，「很遺憾的是，他們（瓦格納傭兵）不在這裡。正如我已經告訴他們的一樣，如果他們的指揮官來向我們傳授戰鬥經驗，我們將接受這些經驗。」

他說：「我國一些軍方指揮官已在說，遣派一些（瓦格納）教官來。讓他們協助我們，教導我們。」

盧卡申科還警告，世界正面臨一場前所未有的危機，但西方還沒意識到需要透過對話解決問題。他同時也指控，歐盟和美國正加速武裝波蘭，將波蘭當成對抗白俄及俄國的「代理人訓練場」，稱另一個緊張局勢的溫床正在形成。

瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）上周發起的兵變流產後，已流亡白俄羅斯。日前有衛星影像顯示，白俄首都明斯克（Minsk）東南方一處廢棄軍事基地疑似有動工跡象，可能是為了讓瓦格納集團落腳而建造。