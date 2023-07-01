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美頭號將領：烏軍反攻 將非常漫長血腥

編譯周辰陽／即時報導
美國參謀首長聯席會議主席密利上將，攝於6月30日。(Getty Images)
美國參謀首長聯席會議主席密利上將，攝於6月30日。(Getty Images)

烏克蘭6月發動了期待已久的反攻以收復俄軍占領的國土，但計算戰果時一直對外抱持著謹慎的態度。烏國總統澤倫斯基日前承認進度比預期慢，美國參謀首長聯席會議主席密利上將6月30日也說，烏軍的進展是用鮮血在衡量。

路透報導，密利上將在美國華府的國家新聞俱樂部告訴聽眾，烏軍的反攻是「逐步推進，謹慎努力前進穿過極為困難的雷區…一天500公尺、一天1000公尺、一天2000公尺，這樣的情況」。

密利上將表示，他對烏軍進度比有些人跟電腦可能預測的要慢並不感到驚訝，「紙上的戰爭與真正的戰爭不同，在真正的戰爭中，真正的人們會死。真正的人正在那些前線上，真正的人正在那些載具裡，真正的屍體正在被高爆炸藥撕碎」。

密利將軍指出，「我所說過的是，這將要需要6周、8周、10周的時間，將會非常艱難，將會非常漫長，而且將會非常、非常血腥，任何人都不應該對此抱有任何幻想」。

根據報導，澤倫斯基總統曾表示，他的國家希望在7月11日召開的北約斯峰會前展示反攻的結果，但並非不計代價。

澤倫斯基接受西班牙廣播電視公司（RTVE）訪問時說，「在峰會之前，我們必須展現結果，但每一公里都要付出生命代價」，也承認反攻計畫在最近幾個月已經放緩，「我們停下來是因為我們無法推進，推進意味著喪失人員，而我們沒有火砲」。

密利 澤倫斯基 烏克蘭

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