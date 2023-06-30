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歐盟峰會 商議兵變後對俄措施

編譯茅毅／綜合報導
德國總理蕭茲（左）與法國總統馬克宏（右）29日出席歐盟峰會，會談開始前輕鬆互動。（Getty Images）
德國總理蕭茲（左）與法國總統馬克宏（右）29日出席歐盟峰會，會談開始前輕鬆互動。（Getty Images）

歐盟29至30日在比利時布魯塞爾召開例行的春季峰會，北約秘書長史托騰柏格及烏克蘭總統澤倫斯基是焦點。歐盟27國領袖在和史、澤兩人會談時，將評估俄羅斯傭兵組織瓦格納集團的「快閃兵變」25日落幕後，俄國總統普亭的處境，以及歐盟對俄國的新做法。

史、澤成為這次歐盟峰會的要角，凸顯歐盟領袖們對保護其與俄國為鄰國的北約東翼成員國免於俄方入侵，以及增強非成員國烏克蘭國防能力的重視。

澤倫斯基將發表視訊演說，史托騰柏格也將和歐盟領袖們共進早午餐，最至關重要、卻未正式列入議程的議題，則是流產兵變後的餘波。

歐盟一位外交高官形容，歐盟對普亭當前的處境就像「房間裡的大象」，亦即儘管此事顯而易見，卻沒列入正式議程。多個歐盟會員國及歐盟機構官員表示，兵變造成的混亂與不穩，不僅將促使歐盟加倍、更堅定地藉由提供更多軍火的承諾，支持烏克蘭，也將加大歐盟確保俄國內部的戰鬥和暴力事件及俄烏戰爭，不會外溢至歐盟的作為力道。

史托騰柏格說，兵變證明目前俄國的體系出現諸多裂痕、破口與分歧，此事反映出這些俄國的內部事務，這很重要。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾建議，歐盟有必要考慮將至今旨在資助烏克蘭武器的「歐洲和平機制」，改為一種長期軍援、更固定的工具。

歐盟和北約成員國高度重疊，北約7月11至12日舉行峰會時，若不願讓烏克蘭成為其完整會員，兼具歐盟國家身分的北約盟國盼給予基輔更多安全保證，進一步挺烏的新措施可望獲得充分支持。惟歐盟中的中立國奧地利總理內哈默日指出，奧地利、愛爾蘭、馬爾他及塞浦路斯對歐盟給予烏克蘭絕對的安全保障持反對態度。

歐盟29至30日在布魯塞爾舉行春季高峰會，北約秘書長史托騰柏格（右）也出席，29...
歐盟29至30日在布魯塞爾舉行春季高峰會，北約秘書長史托騰柏格（右）也出席，29日由歐盟理事會主席米歇爾陪同，參加一場圓桌會議。（美聯社）

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