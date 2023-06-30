俄搶接管瓦格納全球傭兵 這國家竟有6千軍力

在瓦格納集團停止向莫斯科推進的幾個小時後，據傳俄羅斯開始想在全球接管傭兵組織；圖為6月24日兵變當天傭兵占領俄南部城市若斯托夫。（Getty Images）

以普里格津(Yevgeny Prigozhin)為首腦的俄羅斯傭兵組織瓦格納 集團（Wagner Group），在停止向莫斯科推進的幾個小時後，克里姆林宮開始在全球全面接管這個準軍事集團。據悉，除了俄國 與烏克蘭之外，尚有在敘利亞的6000名傭兵已遵守命令向俄國軍基地報到。

華爾街日報28日報導，多年來，瓦格納集團一直充當中東和非洲獨裁政權的安全部隊，最近又開始向拉丁美洲和加勒比地區進軍。加上烏克蘭和俄羅斯境內的勢力，瓦格納雇傭了超過3萬名士兵。

在馬利，該國政府每月付給瓦格納1000萬美元，協助對抗伊斯蘭極端分子。西方官員表示，瓦格納每年在非洲賺取數億美元，這是維持俄羅斯在非洲大陸影響力和為烏克蘭戰事籌措軍費的重要資金來源。瓦格納的收入來源包括向俄羅斯出口蘇丹黃金，以及從中非共和國向阿拉伯聯合大公國出口鑽石、向巴基斯坦出口木材。

在瓦格納兵變後，俄羅斯副外長維爾新尼（Sergei Vershinin）飛往敘利亞，親自向敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）傳達訊息，瓦格納士兵不得在敘利亞獨立行動。

報導引述外交官、情報官員、瓦格納叛逃者和了解談話情況知情人士的消息說，俄羅斯外交活動暴增反映出普亭（Vladimir Putin）試圖淡化國內混亂，並向俄羅斯在非洲和中東的夥伴保證瓦格納不會中斷在當地的活動。按照莫斯科的預期，他們將重新接管這些瓦格納手中的業務。

報導稱，瓦格納的命運現在取決於克里姆林宮能否同時邊緣化普里格津，並維持他在三大洲建立的集團版圖。

另外，衛星畫面顯示，白俄羅斯 首都明斯克東南方一座軍事基地近幾天似乎建立了新的設施，令人聯想到是在替瓦格納集團迅速打造一個基地。

歐洲太空總署哨兵2號衛星27日捕捉到的畫面則顯示，阿西波維奇鎮附近的采爾村出現成排長形建物，同一塊地14日似乎還是一片空地。阿西波維奇鎮距離明斯克約90公里。

而瓦格納兵變失敗後，數名俄國將領在事件後消失於公眾視野，據傳至少已有一人被捕。

紐時日前引述情報官員的話報導，綽號「末日將軍」的對烏作戰副指揮官蘇洛維金對於兵變事前知情，而他在25日透過影片要求部隊效忠普亭後就行蹤不明。媒體29日追問其下落，克里姆林宮發言人培斯科夫的回答耐人尋味：「克宮並不掌握其行蹤，請逕洽國防部詢問」。