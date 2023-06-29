歐盟峰會登場 與北約討論對俄新做法 澤倫斯基也出席

歐盟29至30日在布魯塞爾舉行春季高峰會，北約祕書長史托騰柏格（右）也出席，29日由歐盟理事會主席米歇爾陪同，參加一場圓桌會議。（美聯社）

歐盟 29至30日在比利時布魯塞爾召開例行的春季高峰會，北約祕書長史托騰柏格及烏克蘭總統澤倫斯基也出席。美聯社29日報導，歐盟27國領袖在和史、澤兩人會談時，將評估俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」的「快閃兵變」25日落幕後，俄國 總統普亭 的處境，以及歐盟對俄國的新做法。

據報導，史、澤成為這次歐盟峰會的要角，凸顯歐盟領袖們對保護其與俄國為鄰國的東翼成員國免於俄方入侵，以及增強非成員國烏克蘭國防能力的重視。澤倫斯基將發表視訊演說，史托騰柏格也將和歐盟領袖們共進「早午餐」，但最至關重要、卻未正式列入議程的議題，則是流產兵變後的餘波。

歐盟一位外交高官形容，歐盟對普亭當前的處境，就像「房間裡的大象」，亦即儘管此事顯而易見，卻沒列入正式議程。多個歐盟會員國及歐盟機構官員表示，兵變造成的混亂與不穩，不僅將促使歐盟加倍、更堅定地藉由提供更多軍火的承諾，支持烏克蘭，也將加大歐盟確保俄國內部的戰鬥和暴力事件及俄烏戰爭，不會外溢至歐盟的作為力道。

已抵達布魯塞爾的史托騰柏格說，兵變證明目前俄國的體系出現諸多裂痕、破口與分歧，此事反映出這些俄國的內部事務，這很重要。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾29日在布魯塞爾建議，歐盟有必要考慮將至今旨在資助烏克蘭武器的「歐洲和平機制」，改為一種長期軍援基輔、更固定的工具。

與俄國毗鄰的歐盟國家愛沙尼亞總理卡拉斯提到，沒有猶豫的餘地，歐盟必須持續提高俄國發動侵略的代價。歐盟內部另有人士認為，兵變的效應影響所及，直接到達克里姆林宮。歐盟主要國家德國總理蕭茲向「德國第一電視台」表示，無論如何，相關效應「必將」在俄國帶來持久衝擊。他也不認為，普亭的權力已因此被削弱。

和俄國及白俄毗鄰的立陶宛總統瑙塞達29日更坦言，普里格津轉進白俄後，維爾紐斯「極為擔憂」白俄情勢的發展。針對部分歐盟領袖有時認為，孱弱的普亭比強勢的普亭更危險，瑙塞達則不苟同，主張歐盟必須果斷地對普亭採取強健姿態，「現在正是歷史的關鍵時刻」。拉脫維亞總理卡林斯也說，「我們雖無法控制俄國內部正發生的事情，但能夠掌控我們在外部的作為」。

歐盟和北約成員國高度重疊，北約7月11至12日舉行峰會時，若不願讓烏克蘭成為其完整會員，兼具歐盟國家身分的北約盟國盼給予基輔更多安全保證。據報導，此次北約峰會落幕時，進一步挺烏的新措施可望獲得充分支持。惟歐盟中的中立國奧地利總理內哈默29日指出，奧地利、愛爾蘭、馬爾他及塞浦路斯對歐盟給予烏克蘭絕對的安全保障持反對態度。

發動兵變的瓦格納頭子普里格津26日宣稱，他無意推翻普亭。白俄羅斯總統魯卡申柯指稱，普里格津27日已搭機飛到白俄，魯卡申柯並請普亭勿「趕盡殺絕」。普亭在26日的兵變後首次全國談話中，定調瓦格納「絕大多數戰士都是愛國者」，並允許瓦格納從俄國轉進白俄發展。俄國外長拉夫羅夫也透過俄媒表明，瓦格納在非洲的活動不受影響。拜登總統28日則形容普亭如今已被國際社會「拋棄」，明顯正輸掉俄烏戰爭。