白俄反對派領袖：普里格津無法信任魯卡申柯

流亡海外的白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭說，盧卡申科有可能出賣普里格津。資料照。(Getty Images)

流亡海外的白俄羅斯 反對派領袖季哈諾夫斯卡婭說，儘管白俄總統盧卡申科在俄羅斯傭兵組織瓦格納 集團首腦普里格津結束兵變後提供他庇護，盧卡申科有可能出賣普里格津。

季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）昨天在布魯塞爾接受法新社訪問時指出：「他們不是盟友。他們無法彼此信任。」

「盧卡申科（Alexander Lukashenko）隨時可能出賣普里格津（Yevgeny Prigozhin），普里格津亦然。」

盧卡申科27日表示，在他居間斡旋下，瓦格納集團（Wagner Group）結束兵變，普里格津已飛抵白俄。普里格津兵變對俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）的統治構成迄今最大挑戰。

季哈諾夫斯卡婭說，盧卡申科和普里格津達成的協議內容有許多目前仍不明朗。季哈諾夫斯卡婭在白俄2020年總統大選挑戰盧卡申科，聲稱勝選。

她指出，盧卡申科的動作只是一種權宜之計，用來協助他的頭號支持者普亭，目的在拯救他自己在白俄的政權。

「他並非只為不讓普亭顏面盡失，或是解救普里格津，還是避免讓俄羅斯爆發內戰。他在意的只有他個人的存亡，因為盧卡申科知道一旦俄羅斯政權搖搖欲墜，盧卡申科將是下一個。」

「普里格津本人或瓦格納集團出現在我們的領土上，首先對白俄人民和我們的獨立構成威脅。」

「再者，其存在也對烏克蘭和我們的西方鄰國構成威脅。」