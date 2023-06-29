瓦格納傭兵赴白俄 65%美國人都有這想法

烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏東與白俄境內的瓦格納集團傭兵已不構成威脅；圖為瓦格納集團傭兵。（路透）

東歐的北大西洋公約組織成員國27日警告，俄羅斯傭兵組織瓦格納 集團（Wagner Group）前往白俄羅斯 之舉，將造成區域更大的不穩定；然而，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，北約（NATO）已準備好抵禦任何威脅。

根據CNN報導，烏克蘭 總統澤倫斯基28日表示，瓦格納集團傭兵存在於烏克蘭被占領的盧甘斯克地區，雖然這是事實，但瓦格納集團有很多人都被烏軍殲滅，人數超過2萬。

澤倫斯基認為，目前位於白俄羅斯境內的瓦格納集團傭兵也不會對烏克蘭構成威脅，因為「在白俄羅斯的瓦格納部隊人數不會太多」。

另據中央社綜合法新社和路透報導，史托騰柏格表示，北約將於下周在立陶宛舉行的峰會中，同意加強國防以保衛所有成員國，尤其是與俄國盟友白俄羅斯接壤的各國。

史托騰柏格在荷蘭海牙與7國領袖晚餐後表示，「明確的是，我們已向莫斯科和明斯克當局傳達了明確訊息，也就是北約會保衛所有盟邦和北約的每一寸領土」。

另外，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）說：「瓦格納如果將旗下連環殺手部署於白俄，所有鄰國均面臨著更大的不穩定威脅。」

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）補充說：「這很嚴重也很令人擔憂，我們必須做出非常強而有力的決定。這需要北約給出一個非常強硬的答案。」

北約全體31個成員國將於7月11、12日在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）召開峰會。杜達表示，他希望瓦格納集團構成的威脅將會被納入峰會議題。

此外，瓦格納傭兵集團首腦普里格津發動兵變的數日後，路透民調顯示，有65%受訪美國民眾支持提供武器給烏克蘭，使其能在俄軍入侵中自衛。

民調也發現，有76%美國民眾認為，對烏克蘭提供援助會向中國大陸和其他美國勁敵，展現美國具有「意願保護我們的利益，我們的盟邦和自己」。