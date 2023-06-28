瓦格納兵變曝弱點 烏總統幕僚長：普亭政權垮台開始倒數

俄國總統普亭26日就瓦格納集團兵變，發表全國談話。歐新社

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」發動兵變，對於俄國 政局和俄烏戰事的影響備受關注。烏克蘭 總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，兵變亂局讓烏克蘭政府更堅信，俄國總統普亭 的政權「已經開始倒數計時」。

英國廣播公司（BBC）引述葉爾馬克稱，烏克蘭在2014年克里米亞遭併吞時所認識到的事，如今世界也都能看見：俄國是個「恐怖主義國家，領導人素質不足而與現實脫節」，並稱各國應意識到不可能和俄國建立認真的關係。

部分烏國官員亦向BBC指出，普亭難從亂局中全身而退，恐失去大量威信。官員認為，普亭垮台的開端是去年全面入侵烏克蘭，而瓦格納兵變則使普亭喪失最後續存的機會。其中一名烏國官員更稱，普亭政權「無法挽救」。

烏國國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）則表示，有多名俄國維安官員及寡頭企業家代表，認為普亭入侵烏克蘭對俄國造成威脅，自己也深受其害。這些人士儼然成為一股反普亭勢力。

不過BBC分析，烏克蘭官員發言背景為戰火危及國家安全；烏方在媒體策略上頗為擅長，給西方國家、國內民眾的媒體訊息相當一致，但是對媒體的發言包含樂觀臆測的成分。