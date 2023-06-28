俄軍飛彈襲擊烏東餐廳 增至11死 含14歲雙胞胎姊妹

俄羅斯昨天發射飛彈擊中烏克蘭東部克拉莫托斯克（Kramatorsk）一家餐廳，迄今死亡總數已增至11人。圖為搜救人員在事發現場。歐新社

俄羅斯 昨天發射飛彈擊中烏克蘭 東部克拉莫托斯克（Kramatorsk）一家餐廳，迄今死亡總數已增至11人，死者包括一對年僅14歲的雙胞胎姊妹。

英國廣播公司（BBC）等媒體報導，俄軍對克拉莫托斯克的攻擊已累計導致56人受傷、11人死亡，死者包括3名孩童。

據報導，上述死者中有一對年僅14歲的雙胞胎姊妹，分別名為尤莉雅．阿克先琴科（Yuliya Aksenchenko）及安娜．阿克先琴科（Anna Aksenchenko）。

烏克蘭國防部推文張貼兩名女孩的照片，指稱她們原本將在今年9月滿15歲。

克拉莫托斯克鎮是仍在烏克蘭控制下的東部最大城鎮之一，也是俄軍時常攻擊的目標城市。急救人員在被炸毀的餐廳忙進忙出，而居民們則站在外面相互擁抱，並檢視餐廳受損情形。

64歲的瓦倫緹娜（Valentyna）告訴路透社：「我在爆炸發生後跑來這裡，因為我在這裡租了一間咖啡館…那裡已被炸得面目全非。」

她說：「一片玻璃、窗戶或門板都沒留下，我只有看到破壞、畏懼和恐怖。這竟是21世紀。」

頓內茨克州（Donetsk）州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）告訴國家電視台，瓦礫堆下明顯有人，目前還不清楚他們的情況，但「我們在清除瓦礫方面經驗豐富」。

烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）昨晚在影片中表示，這些攻擊事件顯示，「俄國的所作所為只應得一件事—戰敗和判決」。

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）日前發起的兵變，被各界視為克林姆林宮當局數十年來面臨的最大威脅。但就在兵變喊卡幾天後，基輔當局表示，此次叛亂對俄烏戰事幾乎沒影響。