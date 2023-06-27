瓦格納進白俄恐成東歐禍端 北約矢言抵禦威脅

北約秘書長史托騰柏格。（路透）

東歐的北大西洋公約組織成員國今天警告，俄羅斯傭兵組織瓦格納 集團前往白俄羅斯 之舉，將造成區域更大的不穩定；然而，北約 秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，北約已準備好抵禦任何威脅。

綜合法新社和路透社報導，史托騰柏格表示，北約（NATO）將於下週在立陶宛舉行的峰會中，同意加強國防以保衛所有成員國，尤其是與俄國盟友白俄羅斯接壤的各國。

史托騰柏格告訴媒體說，瓦格納集團（Wagner Group）領導人「普里格津（Yevgeny Prigozhin）轉往白俄一事所造成的後果為何，現在做出最終判斷還為之過早，而且他的部隊有一部分也可能在白俄羅斯」。

史托騰柏格在荷蘭海牙（The Hague）與7國領袖晚餐後表示，「明確的是，我們已向莫斯科（Moscow）和明斯克（Minsk）當局傳達了明確訊息，也就是北約會保衛所有盟邦和北約的每一寸領土」。

「因此，無論你對瓦格納部隊行動的看法為何，莫斯科和明斯克在我們為盟邦抵禦任何威脅的能力上，沒有誤解的空間。」

另外，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）說：「瓦格納如果將旗下連環殺手部署於白俄，所有鄰國均面臨著更大的不穩定威脅。」

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）補充說：「這很嚴重也很令人擔憂，我們必須做出非常強而有力的決定。這需要北約給出一個非常強硬的答案。」

在白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）斡旋下，瓦格納領導人普里格津今抵達白俄。魯卡申柯的這份協議同時終結了瓦格納24日在俄國的兵變。

史托騰柏格表示，這次兵變顯示出俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）針對烏克蘭的「非法戰爭」，加深了俄國分裂。

「同時間，我們絕不能低估俄羅斯，因此我們持續力挺烏克蘭如今更加重要了。」

北約全體31個成員國將於7月11、12日在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）召開峰會。杜達表示，他希望瓦格納集團構成的威脅將會被納入峰會議題。