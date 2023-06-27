瓦格納兵變掀憂 普亭前戰略智囊促勿派傭兵上戰場

在俄國聖彼得堡附近公路旁，瓦格納的徵兵廣告被取下。(美聯社)

俄羅斯傭兵組織「瓦格納 集團」首腦普里格津兵變落幕，俄國 總統普亭的前戰略智囊蘇科夫今天敦促，別再讓瓦格納這類組織代俄國上戰場，並警告這類組織干擾俄軍指揮系統。

路透報導，曾被盟友及敵方視為克里姆林宮當局戰略智囊的蘇科夫（Vladislav Y. Surkov）表示，「私人軍事公司」是自美國引進的想法，目的是參與代理人戰爭。

2020年離開克里姆林宮的蘇科夫，在俄國政治學者切斯納科夫（Alexei Chesnakov）發表的訪問中說：「在我們的認知中，軍事單位怎麼可能由私人把持？這完全不符合俄國的政治、治理和軍事文化。」

蘇科夫說，在俄羅斯於烏克蘭 展開「特別軍事行動」（SVO）之際，這類組織恐將俄國變成「某種歐亞部落地區」，同時分裂俄軍的指揮權。

蘇科夫說：「如今我們已公開參與這場烏克蘭戰役，為何還需要他們？這不是一場代理人戰爭，這是『特別軍事行動』。軍隊不僅需要透過武器進行強化，同時也需統一指揮。」

普里格津（Yevgeny Prigozhin）今天表示，他旗下瓦格納（Wagner）部隊發動一日兵變的目的，並不是要推翻俄國政府，而是對俄國在俄烏戰爭中的無效指揮表達抗議。