我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情3年驅逐禁令 讓房東負債累累 有人面臨法拍風險

縮小腫瘤阻止復發 打疫苗治癌症 有望5年內問世

證實瓦格納擊落多架俄機？ 普亭向「陣亡飛行員」致敬

中央社／莫斯科26日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭26日向在周末流產兵變中陣亡的飛行員致敬，間接證實了俄國傭兵組織瓦格納集團在兵變中擊落多架俄羅斯軍機的說法。（美聯社）
俄羅斯總統普亭26日向在周末流產兵變中陣亡的飛行員致敬，間接證實了俄國傭兵組織瓦格納集團在兵變中擊落多架俄羅斯軍機的說法。（美聯社）

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天向在周末流產兵變中陣亡的飛行員致敬，證實軍事部落客稍早在文章中說，俄國傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）在兵變中擊落多架俄羅斯軍機。

路透報導，瓦格納集團24日控制了俄國南部城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）及軍事指揮中心，裝甲車隊一度駛入距首都莫斯科200公里範圍內，後來同意撤軍，以避免「流血事件」。

普亭在瓦格納兵變後首次公開談話表示：「陣亡英雄飛行員的勇氣與自我犧牲，讓俄羅斯免於遭受悲慘的毀滅性後果。」

俄國官方目前尚未就有多少飛行員喪命或有多少架飛機遭擊落提供相關訊息。

訂閱數破百萬的Rybar等追蹤俄軍動向的Telegram頻道24日聲稱，有13名俄羅斯飛行員在瓦格納一日兵變中喪生。

根據Rybar的說法，遭擊落的俄機包括3架Mi-8 MTPR電戰直升機和1架伊留申-18（IL-18）與其機組人員。

路透無法獨立核實這些報導，目前也不清楚飛機是在何種情況下遭擊落，以及飛行員是如何喪生。

普亭表示，自己是故意讓兵變持續，以避免爆發流血衝突；他將兵變引發的死亡事件歸咎瓦格納集團。

普亭在談話中並未提及瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。

他說：「我感謝避免流血衝突的瓦格納集團戰士和指揮官，你們可以跟俄羅斯國防部簽約，或者搬到白俄羅斯，亦或回到家人身邊。」

瓦格納 白俄羅斯 普亭

上一則

中國以商逼政續簽一帶一路 部長訪義大利從企業下手

延伸閱讀

瓦格納集團兵變 白宮官員：讓中國領導層不安

瓦格納集團兵變 白宮官員：讓中國領導層不安
瓦格納反叛暴露普亭體制弱點 兵變隨時可能再發生

瓦格納反叛暴露普亭體制弱點 兵變隨時可能再發生
評瓦格納兵變 歐盟高官：普亭被他一手養大的怪獸反咬

評瓦格納兵變 歐盟高官：普亭被他一手養大的怪獸反咬
瓦格納集團兵變落幕 普亭：成員可前往白俄羅斯

瓦格納集團兵變落幕 普亭：成員可前往白俄羅斯

熱門新聞

失蹤潛水器「泰坦號」上的乘客。英國億萬富豪哈定（Hamish Harding，左上）、「海洋之門探險」執行長羅許（Stockton Rush，右上）、法國籍潛水器駕駛員納若萊（Paul-Henri Nargeolet，左下），巴基斯坦富商達武德（Shahzada Dawood）與兒子蘇里曼（Suleman）。(Getty Images)

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

2023-06-22 15:05
圖為泰坦號入水潛航的資料照片。（路透）

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

2023-06-21 23:25
一隻貓咪和一群小鳥窩在鳥巢的畫面引來網友討論。(圖/取自推特@Solocuriosos_1)

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

2023-06-25 16:53
普里格津（Yevgeny Prigozhin）的部隊已至少從俄羅斯占領的烏克蘭兩處地點，朝俄國展開反攻，並「幾乎確定」已經在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）拿下幾處重大安全據點。（Getty Images）

俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看

2023-06-24 09:20
瓦格納士兵24日準備撤離他們占領的俄南城市羅斯托夫，當地居民與士兵合影。（歐新社）

瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻

2023-06-24 21:28

連續10年 惡夫下藥妻子供51男洩慾…她染4性病身心崩潰

2023-06-22 18:38

超人氣

更多 >
頂流男神崩壞？蔡徐坤遭爆一夜情內射逼墮胎 母出2招救兒

頂流男神崩壞？蔡徐坤遭爆一夜情內射逼墮胎 母出2招救兒
曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？

曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？
鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相
買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算

買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算
Airbnb訂房偏僻 華人迷途險翻車 最終掃興而歸 房東全額退款

Airbnb訂房偏僻 華人迷途險翻車 最終掃興而歸 房東全額退款