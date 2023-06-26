證實瓦格納擊落多架俄機？ 普亭向「陣亡飛行員」致敬

俄羅斯總統普亭26日向在周末流產兵變中陣亡的飛行員致敬，間接證實了俄國傭兵組織瓦格納集團在兵變中擊落多架俄羅斯軍機的說法。（美聯社）

俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）今天向在周末流產兵變中陣亡的飛行員致敬，證實軍事部落客稍早在文章中說，俄國傭兵組織瓦格納 集團（Wagner Group）在兵變中擊落多架俄羅斯軍機。

路透報導，瓦格納集團24日控制了俄國南部城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）及軍事指揮中心，裝甲車隊一度駛入距首都莫斯科200公里範圍內，後來同意撤軍，以避免「流血事件」。

普亭在瓦格納兵變後首次公開談話表示：「陣亡英雄飛行員的勇氣與自我犧牲，讓俄羅斯免於遭受悲慘的毀滅性後果。」

俄國官方目前尚未就有多少飛行員喪命或有多少架飛機遭擊落提供相關訊息。

訂閱數破百萬的Rybar等追蹤俄軍動向的Telegram頻道24日聲稱，有13名俄羅斯飛行員在瓦格納一日兵變中喪生。

根據Rybar的說法，遭擊落的俄機包括3架Mi-8 MTPR電戰直升機和1架伊留申-18（IL-18）與其機組人員。

路透無法獨立核實這些報導，目前也不清楚飛機是在何種情況下遭擊落，以及飛行員是如何喪生。

普亭表示，自己是故意讓兵變持續，以避免爆發流血衝突；他將兵變引發的死亡事件歸咎瓦格納集團。

普亭在談話中並未提及瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。

他說：「我感謝避免流血衝突的瓦格納集團戰士和指揮官，你們可以跟俄羅斯國防部簽約，或者搬到白俄羅斯 ，亦或回到家人身邊。」