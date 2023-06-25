瓦格納叛變 俄政治學家：普亭政治生涯最大失敗

瓦格納傭兵24日整裝準備撤離俄軍南方軍區總部所在地羅斯托夫。（歐新社）

俄羅斯總統普亭 在最後關頭和叛變傭兵指揮官普里格津達成協議，免於莫斯科遭到攻擊。不過，這場叛變不僅讓普亭個人光環崩壞，也暴露他統治地位意想不到的脆弱性。

彭博指出，莫斯科內部人士對於普亭無視多次警告，讓瓦格納 首領普里格津揮軍進逼首都感到震驚，結果不得不動用戰車和部隊展開防禦。

美國和歐洲官員私下表示，這場歷時24小時的倒戈，對普亭的統治是前所未有的挑戰。他們警告，在無明確協議的情況下讓普里格津人馬離開，這似在預告緊張局勢未必就此落幕。

瓦格納2.5萬重裝傭兵何去何從，普里格津和俄羅斯軍方高層的未來如何，都有待釐清。

目前普里格津的去向不明。據克里姆林宮表示，他已同意遷往白俄羅斯 ，他的公司周日告訴一家俄羅斯電視網，「他會在有適當溝通管道道回答問題」。周日，有大批懸掛俄羅斯國旗的瓦格納車隊，沿著莫斯科至羅斯托夫的公路向南行駛，掉頭遠離首都，也未開往白俄羅斯。

「這是普亭整個政治生涯中最大的公開失敗。」現居柏林的俄羅斯政治學家 Ekaterina Schulmann 說：「從普里格津叛變可知俄羅斯政權有多脆弱。」

根據一份保密的歐洲情報評估，普亭和俄羅斯可能都會因這次危機更加脆弱，此評估認為，這將被視為普亭個人的失敗。

烏克蘭正努力發起反攻，這是收復失土的最大希望，因此對俄羅斯內閧感到慶幸。基輔方面表示，他們的部隊正在巴赫穆特和南部地區向前推進。

不過，基輔的盟友謹慎以對，擔心這場動亂反而可能會強化強硬派的聲勢，他們主張加強攻勢或打壓國內對普亭不夠效忠的人，如此一來普亭會捉摸不定。美國和歐洲告誡官員，在這種不確定的情況下，要在公開發言中保持謹慎。