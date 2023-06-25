瓦格納兵變 烏克蘭：俄羅斯混亂對我們有利

烏克蘭官員今天說，俄羅斯的混亂對基輔有利。然而，烏克蘭總統澤倫斯基及其軍隊是否能利用俄羅斯傭兵組織瓦格納集團週末兵變引發的混亂，有待觀察。（美聯社）

烏克蘭 官員今天說，俄羅斯的混亂對基輔有利。然而，烏克蘭總統澤倫斯基及其軍隊是否能利用俄羅斯傭兵組織瓦格納集團週末兵變引發的混亂，有待觀察。

路透報導，俄國傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）今天晚間說，在一項使他和手下免於面臨刑事起訴的協議達成之後，他已下令停止向莫斯科前進。這項協議還將普里格津流放到白俄羅斯 。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在每晚例行影片談話中說：「全世界今天看到俄羅斯的主人無法控制任何東西。什麼都沒有。只有一片混亂。」他敦促烏克蘭的盟友利用這個時機，向基輔當局運送更多武器。

普里格津的兵變是俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）擔任俄國最高領導人23年來最大的內部挑戰，引發對全球安全的憂心，以及華盛頓及其盟友之間密切聯繫協調因應行動。

國營的烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）今天引述烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）的話報導：「敵後的任何混亂都符合我們的利益。」

普亭稱普里格津的行動是「對俄羅斯的打擊」，但沒有直接跡象表明普亭的統治受到威脅。在整個週末的事件中，俄羅斯國防部始終保持沉默。俄羅斯國防部由普亭的忠實盟友蕭依古（Sergei Shoigu）擔任國防部長。

庫列巴說，現在談論對烏克蘭造成的影響為時尚早。不過當天晚上，庫列巴已與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通電話，討論這個事件和基輔的反攻作為。

烏克蘭軍方今天通報，在巴赫姆特（Bakhmut）周圍的村莊附近發動攻勢。巴赫姆特經過數月的戰鬥，在5月被瓦格納部隊攻下。基輔還聲稱解放頓內茨克州（Donetsk）克拉斯諾格夫卡村（Krasnohorivka），但整體進展有限。

澤倫斯基最近說，反攻總體上來說「比預期要慢」。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）今天說，俄羅斯軍隊沒有立即從前線撤回莫斯科。

烏克蘭國營媒體引述丹尼洛夫的話報導：「他們…固守在自己的陣地上。他們繼續抵抗。」