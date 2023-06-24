瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻

瓦格納士兵24日準備撤離他們占領的俄南城市羅斯托夫，當地居民與士兵合影。（歐新社）

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」(Wagner Group)首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin)發動的兵變在24小時後落幕，但在過去的24小時內，烏克蘭 民眾敢於夢想普里格津的兵變將對俄國 在烏克蘭的戰爭造成致命一擊。兵變戲劇化快速落幕，烏克蘭人空歡喜一場？

多數專家認為，這場兵變顯示俄羅斯總統普亭的權力弱化，俄國內部的不穩定可能削弱俄軍，並打擊俄軍士氣，即使兵變快速落幕，仍對烏克蘭反攻有利。

在與普里格津有20年私交的白俄羅斯 總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）斡旋下，普里格津同意撤軍，他本人將前往白俄羅斯，克里姆林宮將撤銷針對普里格津的刑事訴訟，也不會懲罰參與叛變的士兵，未參與叛變的瓦格納士兵，將獲准與國防部簽約，加入俄羅斯軍隊。瓦格納士兵也撤離他們在24日早上占領的俄南城市羅斯托夫(Rostov)。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，他不清楚普里格津目前的行蹤。

在普里格津宣布撤軍前，俄羅斯可能爆發內戰的消息令烏克蘭人民興奮不已，民眾24日早上在網路上分享瓦格納軍隊的坦克和裝甲車向莫斯科挺進的畫面，一整天緊盯手機。

基輔民眾告訴法新社，瓦格納兵變，他們很高興，希望俄國內部的衝突能削弱戰場上的俄軍。一名21歲的基輔居民說，「我預期俄國會內亂，但沒想到這麼快發生，我以為在戰爭結束後才會開始，但提前開始，太好了」。

24日一整天，烏克蘭Telegram頻道充斥戰情反轉的消息，一則消息聲稱俄軍數十個單位從前線撤回俄羅斯，另一則消息說，數百名俄軍離開占領區，加入瓦格納。

但當天晚上，普里格津就宣布停止向莫斯科挺進，反回南部基地。俄國沒有爆發內戰，烏克蘭人難掩失望，但他們仍相信俄國的動盪可能讓烏克蘭有加強反攻的機會，並提振烏軍的士氣。

美國官員表示，他們評估，24日發生的事，可能讓普亭的注意力轉向內部，讓烏克蘭得以在戰場上取得優勢。