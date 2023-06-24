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俄軍夜間空襲炸基輔釀3死 烏防空系統攔截41枚飛彈

中央社／基輔24日綜合外電報導
俄軍對烏克蘭發動最新一波空襲。（路透資料照片）
俄軍對烏克蘭發動最新一波空襲。（路透資料照片）

烏克蘭官員稱，俄軍對烏克蘭發動最新一波夜間空襲，今天清晨在首都基輔造成至少3人喪命。烏軍表示，俄軍此次共發射51枚巡弋飛彈，其中41枚飛彈及2架無人機遭防空系統摧毀。

路透社報導，烏克蘭內政部長克利孟科（Igor Klymenko）表示，烏克蘭至少有5個地區遭到飛彈襲擊，首都基輔有一棟高樓被攻擊，造成3人死亡、8人受傷。

克利孟科在通訊軟體Telegram發文表示：「這就是恐怖分子的作風、俄羅斯的作風。」

烏克蘭軍方表示，俄軍這波攻擊共發射51枚巡弋飛彈，其中41枚及另2架無人機遭烏軍防空系統摧毀。

基輔市軍政機關負責人波普科（Sergiy Popko）在另一則貼文中表示，一枚遭擊落的飛彈碎片掉落時損毀了一棟高樓建築。他還說，基輔市附近有20多枚飛彈被擊落。

緊急救難團隊今天上午趕赴現場清理破瓦殘礫，建築物的一側出現一個大洞。基輔市市長克里契科（Vitali Klitschko）在Telegram上表示，可能還有更多人受困在斷垣殘壁中。

烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）東南部地區的官員表示，這次攻擊共造成8人受傷，其中包括2名兒童，另有多棟建築物被毀。

第聶伯羅州州長賴薩克（Serhiy Lysak）表示，烏軍防空系統摧毀9枚飛彈和3架無人機，但第聶伯羅地區首府仍有多棟住宅大樓和一處未明述的基礎設施遭擊中。

哈爾科夫州（Kharkiv）州長席尼胡波夫（Oleh Sinegubov）表示，哈爾科夫市至少遭到2枚俄軍飛彈襲擊，其中一枚擊中一處工業區，另一枚則損壞一條天然氣管線，所幸沒有人員傷亡。

據消息回報，其他城市也傳出爆炸聲，但目前還沒有人員傷亡或財損消息。

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