俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看

普里格津（Yevgeny Prigozhin）的部隊已至少從俄羅斯占領的烏克蘭兩處地點，朝俄國展開反攻，並「幾乎確定」已經在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）拿下幾處重大安全據點。（Getty Images）

俄羅斯 傭兵集團瓦格納首腦普里格津今天宣告要推翻俄國 軍事領導層，並稱已奪下俄國南部一個城市；俄國總統普亭則矢言粉碎武裝叛國行為。以下是各國政府對俄國最新情勢的反應：

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體發布聲明表示，瓦格納集團（Wagner）的叛變顯露俄羅斯的弱點。

他寫道：「俄羅斯的弱點很明顯。全面性的弱點。俄國把他們的軍隊和傭兵留在我國領土的時間愈長，他們之後留給自己的混亂、痛苦和問題就愈多。」

●美國

美國國家安全會議（National Security Council）發言人霍奇（Adam Hodge）表示，總統拜登已聽取有關俄羅斯情勢的簡報，華府也「將與盟友和夥伴就事態發展進行會商」。

●英國

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）接受英國國家廣播公司（BBC）訪問時呼籲保護平民。他說：「在情勢演變同時，我們與盟友保持聯繫。我將在今天稍晚與其中一些盟友會談，最重要的是所有各方以負責任的方式行動。」

路透社報導，英國國防部在例行情報消息更新時說：「接下來幾小時，俄羅斯安全部隊的忠誠度，尤其是俄羅斯國家近衛軍（Russian National Guard）的忠誠，將是這場危機如何演變的關鍵。這起事件代表俄國政權近代所面臨最重大的挑戰。」

英國國防部指出，普里格津（Yevgeny Prigozhin）的部隊已至少從俄羅斯占領的烏克蘭兩處地點，朝俄國展開反攻，並「幾乎確定」已經在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）拿下幾處重大安全據點。

英國國防部還說：「更多瓦格納部隊正向北移動穿越佛洛尼斯州（Voronezh），幾乎確定朝莫斯科挺進。」「由於幾乎沒有瓦格納和俄羅斯安全部隊正在交戰的跡象，一些俄軍很可能保持被動、默許瓦格納。」

英國外交部則發布最新旅遊建議，繼續呼籲勿前往俄羅斯。「在羅斯托夫（Rostov）地區傳出軍事緊張情況，俄國各地也有動亂升級的風險。」

●北大西洋公約組織（NATO）

北約發言人龍傑斯古（Oana Lungescu）透過電子郵件表示，北約正在「持續監看（俄羅斯的）情勢」。

●歐洲聯盟（EU）

歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）發表推文說，歐盟正密切監看俄羅斯情勢發展，並與歐洲各國領袖和七大工業國集團（G7）夥伴保持聯繫。

他還寫道：「這顯然是一場俄羅斯內部問題。」並表示歐盟對烏克蘭的支持依舊「堅定不移」。

●波蘭

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）在推特寫道：「鑒於俄羅斯情勢，我們今天上午與總理、國防部及盟友舉行會商。...我們持續監看東部國界外的事件發展。」

●德國

德國政府發言人說：「我方正密切監看俄羅斯的事件。」德國外交部則建議避免前往俄國羅斯托夫市和周圍地區及莫斯科市中心，直到進一步通知。

●法國

法國總統府表示，總統馬克宏（Emmanuel Macron）正在密切追蹤俄羅斯情勢，「我方依舊集中於支援烏克蘭」。

●義大利

義大利總理辦公室表示：「梅洛尼總理（Giorgia Meloni）正密切追蹤俄羅斯的事件。這些事件顯示，攻擊烏克蘭正造成俄國國內的不穩定。」