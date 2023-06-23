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烏克蘭人憂俄國發動核攻狂囤碘片 基輔籲勿陷入恐慌

世說新聞╱探秘全美唯一「法外之地」臥虎藏龍秘事多

烏克蘭人憂俄國發動核攻狂囤碘片 基輔籲勿陷入恐慌

中央社／基輔23日電
俄羅斯控制的烏克蘭札波羅熱核電廠近日頻遭砲擊，民眾擔心有核災風險。（路透）
俄羅斯控制的烏克蘭札波羅熱核電廠近日頻遭砲擊，民眾擔心有核災風險。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱俄羅斯計畫在遭占領的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠發動輻射外洩事件後，基輔當局呼籲烏克蘭民眾不要恐慌或囤積碘片。

澤倫斯基本周表示，占領歐洲最大核電廠札波羅熱核電廠的俄軍打算藉由策畫一場輻射外洩事件來發動「恐怖攻擊」。

克里姆林宮表示，烏方說法是謊言，但澤倫斯基的一番警告，讓許多烏克蘭民眾心生警惕，許多藥局的碘片需求也隨之激增。

法新社報導，烏克蘭衛生部昨天晚間表示：「閱讀並分享出去，但是切勿恐慌！不要隨敵人起舞。澤倫斯基總統沒有公布新的消息。」

「俄羅斯是一個恐怖主義國家，就像握有手榴彈的猴子一樣，你可以預期任何事情。」

烏克蘭衛生部在今天發表的另一份聲明中警告，不當服用碘片恐導致不良影響，甚至可能致命。

烏克蘭內政部長克利孟科（Igor Klymenko）表示，當局正在監控情勢。克利孟科在社群媒體上表示：「專家已經準備好面對各種情況。」

札波羅熱核電廠一旦發生事故，恐將放射性碘釋放到大氣中，增加罹患甲狀腺癌的風險，和1986年車諾比核災一樣。

碘片能預防放射性碘集中在甲狀腺，使其可以自然排出人體。

莫斯科全面入侵烏克蘭期間，人們對核電廠的恐懼一直存在，在提供札波羅熱核廠冷卻用水的大壩被摧毀後，恐懼更與日俱增。

聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）今天在俄國位於歐洲的飛地加里寧格勒（Kaliningrad）會見俄羅斯國營核子企業（Rosatom）負責人，但雙方的討論並未宣告做出任何突破。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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