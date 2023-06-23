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世說新聞╱探秘全美唯一「法外之地」臥虎藏龍秘事多

號召報復俄軍 瓦格納首腦遭克里姆林宮控「武裝叛亂」

編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯聯邦安全局當地時間23日晚間宣布對傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津提起刑事訴訟，指控他「武裝叛亂」。（美聯社）
俄羅斯聯邦安全局當地時間23日晚間宣布對傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津提起刑事訴訟，指控他「武裝叛亂」。（美聯社）

俄羅斯聯邦安全局當地時間23日晚間宣布對傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）提起刑事訴訟，指控他「武裝叛亂」。

普里格津稍早與俄羅斯軍方領導層發生公開衝突，指控俄軍從後方向傭兵兵營發射飛彈，導致傭兵嚴重傷亡，呼籲俄羅斯人加入他的2.5萬傭兵行列，推翻俄羅斯國防部

普里格津宣稱，「這不是軍事政變，而是為正義的行軍。我們的行動不會以任何方式干擾軍隊。」

對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫在深夜發表聲明表示，總統普亭已獲悉相關狀況，將採取「一切必要措施」。

塔斯社報導，俄羅斯政府機關和基礎設施都受到加強保護，俄羅斯國民警衛隊和安全部隊處於戒備狀態。俄羅斯聯邦安全局（FSB）宣布對普里格津提起刑事訴訟，這表明他可能會因發表言論而面臨立即逮捕。

俄羅斯國防部否則普里格津有關軍隊襲擊瓦格納營地的說法，稱其為資訊挑釁。稱俄羅斯聯邦武裝部隊繼續在特別軍事行動地區與烏克蘭武裝部隊的接觸線上執行戰鬥任務。

俄羅斯駐烏克蘭副司令蘇羅斯金（Sergei Surovikin）將軍也呼籲普里格津停止威脅行動，「我勸你停下來。敵人只是在等待我國內部政治局勢惡化。停下車隊，把他們送回營地。」

蘇羅斯金向普里格津喊話，「我們是同一血脈，我們是戰士，在國家困難的時候，你不能站在敵營那方。」

俄羅斯 刑事訴訟 國防部

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