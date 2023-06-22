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烏克蘭飛彈襲克里米亞與本土間橋梁 切斷俄軍補給線

中央社基輔22日綜合外電報導
一座連接克里米亞半島與烏克蘭本土的橋梁被烏軍擊中。(路透)
一座連接克里米亞半島與烏克蘭本土的橋梁被烏軍擊中。(路透)

烏克蘭今天凌晨發射飛彈擊中連接克里米亞半島（Crimea）與烏克蘭本土的少數橋梁之一，切斷了烏克蘭南部俄羅斯占領軍的主要補給路線。基輔當局一直想將這些俄軍逐出領土。

路透報導，自從基輔當局發起了等待已久的反攻，在烏克蘭南部和東部遭占領區的戰鬥越發頻繁。烏軍反攻也包括對敵軍後方防線的打擊。

俄國在克里米亞指派的行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）在通訊軟體Telegram上表示：「瓊格爾橋（Chongar）在晚間受到襲擊。沒有人傷亡。」

俄國扶植的赫松（Kherson）占領區行政首長薩爾多（Vladimir Saldo）發布了一段他在瓊格爾陸橋上的影片，橋上的柏油路已被炸出坑洞。

薩爾多表示：「這是基輔政權在倫敦指示下進行的另一次無謂的行動。就特別軍事行動而言，這解決不了任何問題。」他誓言將修復橋梁並恢復交通。

薩爾多威脅將攻擊連接鄰國摩爾多瓦和北大西洋公約組織（NATO）成員國羅馬尼亞之間的一座橋梁作為報復，表示：「非常嚴重的回應即將到來。」

瓊格爾橋連接了俄國在2014年從烏克蘭併吞的克里米亞以及被莫斯科當局掌控的烏克蘭赫松州。

替代路線需要在路況不佳的道路上繞行數小時。俄羅斯新聞社（RIA）引述俄國在克里米亞指派的交通官員報導，修復這座橋梁可能需要數周。

這座橋雖然超越烏克蘭過去一年使用的戰場火箭射程，但在新部署的武器射程內，如英國和法國的空射巡弋飛彈，使得基輔當局能打擊俄國在數周前仍認為是安全的後勤路線。

另一位由俄國扶植的札波羅熱州官員羅戈夫（Vladimir Rogov）表示，第2波攻擊摧毀了附近一座廢棄的橋梁。

克里姆林宮（Kremlin）去年宣布將赫松納為俄羅斯的一部份，即使戰鬥仍在當地激烈地進行。

烏克蘭 俄國 克里米亞

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