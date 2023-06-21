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普亭：準備部署核武「薩爾瑪特洲際彈道飛彈」

編譯陳曉慈／即時報導
俄羅斯去年4月曾試射薩爾馬特洲際彈道飛彈。照片由俄羅斯聯邦太空總署提供。美聯社
俄羅斯去年4月曾試射薩爾馬特洲際彈道飛彈。照片由俄羅斯聯邦太空總署提供。美聯社

俄羅斯總統普亭21日在克里姆林宮向軍校畢業生發表演講時表示，很快就會部署俄國新一代「薩爾馬特」（Sarmat）洲際彈道飛彈。據路透，薩爾瑪特能夠搭載十枚以上核彈頭。

普亭強調，俄國目前最重要的任務是發展「核三位一體」，即陸、海、空三方面的核作戰能力，並指出這是確保俄國軍事安全及全球局勢穩定的關鍵。

普亭說：「戰略飛彈部隊（Strategic Missile Forces）約一半的單位及部隊都已換上最新的亞爾斯（Yars）洲際彈道飛彈系統，士兵軍備也都更新，換上搭載「先鋒」（Avangard）超音速飛彈頭的現代飛彈系統」。普亭表示，近日就會部署第一個薩爾馬特飛彈發射器。

俄國防長蕭依古向畢業生表示，「西方國家」已向俄國發動一場「真實的戰爭」。

自俄烏戰爭以來，普亭多次強調，俄國已準備好使用核武在內等所有作戰手段確保「領土完整」。普亭上周稱烏克蘭近期的大反攻「沒有勝算」，俄軍因而也無需訴諸核武。

路透報導，新一代薩爾馬特式飛彈允許俄國朝歐美等數千里之外的目標發動核攻擊，俄國去年4月原本宣稱將在同年夏季完成部署薩爾馬特式飛彈，後來卻延遲計畫。

俄國 普亭 彈道飛彈

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