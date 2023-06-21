助烏重建 英國宣布未來3年提供30億美元

英國首相蘇納克宣布未來三年，會提供30億美元協助烏克蘭重建。（路透）

英國首相蘇納克(Rishi Sunak)20日宣布，英國將在未來3年內提供30億美元，協助烏克蘭 的經濟重建。

2023年國際烏克蘭重建會議(International Ukraine Recovery Conference URC)21日將在倫敦舉行。來自61個國家的1000多位政要、產業領袖和投資 者，將參與這項為期兩天的會議，幫助烏克蘭重建。

這項會議將尋求私營部門投資者提供更多協助，以強化因飽受戰爭蹂躪而殘破的烏克蘭財政。

唐寧街表示，自去年2月俄羅斯 入侵開始以來，烏克蘭的國內生產毛額(GDP)遭受了29%的打擊。

英國的援助將使烏克蘭獲得重要的世界銀行(WB)貸款，以幫助加強其重要的公共服務，包括學校和醫院。

蘇納克將在重建會議上告訴各國代表，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)正展望未來， 「決心推動改革，變得更加開放、透明，並為投資做好準備」。

蘇納克將表示，「這是一個充滿活力、動力、富有創造力的歐洲國家，拒絕被制伏」，「因此，與盟友一起，我們將繼續支持烏克蘭的防禦和反攻。在戰爭持續下，我們將與烏克蘭站在一起，讓他們繼續贏得這場戰爭」。

唐寧街表示，來自38個國家、400多家年總收入超過1兆6000億美元的企業，承諾支持烏克蘭的復原和重建。

蘇納克表示，他將啟動一個單獨的框架，來提高投資者的信心，與商業保險市場合作應對風險，以協助滿足烏克蘭未來的需求。

在衝突持續期間，英國最初提供2000萬英鎊(約2550萬美元)的資金，用來協助重建專案，並單獨提供高達2.5億英鎊的發展資金。其中一半以上將透過聯合國和國際紅十字會等機構，協助前線社區提供人道救援。

自俄羅斯入侵以來，英國總共已向烏克蘭提供了3.47億英鎊的援助。